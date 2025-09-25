Language
    युवती का अपहरण कर रहे थे बदमाश, ऑटो से कूदकर बचाई जान

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:28 AM (IST)

    भुवनेश्वर में अपहरण की एक घटना सामने आई है। नयापल्ली फ्लाईओवर ब्रिज के पास बदमाशों ने एक युवती को ऑटो में अगवा करने का प्रयास किया लेकिन युवती कूदकर घायल हो गई। परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

    युवती का अपहरण कर रहे थे बदमाश

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी में फिर एक अपहरण की घटना से सनसनी फैल गई है। बीती रात बदमाशों ने एक युवती को ऑटो में उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह कूदकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवती बच निकलने में सफल रही।

    यह चौंकाने वाली घटना नयापल्ली फ्लाईओवर ब्रिज के पास हुई। परिवार वालों ने युवती को बचाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और नयापल्ली थाने में शिकायत दर्ज कराई। चौंकाने वाली बात यह है कि थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर बदमाशों ने अपराध को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस को अब तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामला दर्ज कर अपहरण कर्ताओं के बारे में पता लगाने में जुट गई है।

    जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 8 बजे युवती आचार्य विहार से नयापल्ली आ रही थी। ऑटो चालक ने सर्विस रोड पर जाने के बजाय फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई।

    ऑटो से लगा दी छलांग

    जब युवती ने उससे रास्ता बदलने का कारण पूछा तो पीछे बैठे एक अन्य युवक ने अचानक उसके मुंह पर रूमाल दबा दिया। इससे युवती चीख नहीं पाई। जब उसने छटपटाना शुरू किया तो बदमाश ने उसे मारकर काबू करने की कोशिश की।

    युवती समझ गई कि उसका अपहरण किया जा रहा है। इस पर उसने हिम्मत दिखाते हुए मुंह दबाए हुए बदमाश को धक्का मारकर जान जोखिम में डालते हुए ऑटो से छलांग लगा दी।

    ऑटो चालक और बदमाश मौके से फरार

    ऑटो से कूदने के कारण उसका सिर सड़क पर टकराया और वह लहूलुहान हालत में वहीं पड़ी रही। इस बीच ऑटो चालक और बदमाश मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने घायल युवती को देखकर रुककर उसकी मदद की और उसके पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी।

    परिवार वाले मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। होश आने के बाद युवती ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इस आधार पर परिवार ने नयापल्ली थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान के लिए विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए हैं, लेकिन अब तक अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है।