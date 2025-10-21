Odisha News: भुवनेश्वर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, विदेशों तक फैला है नेटवर्क, अड्डे को पुलिस ने सील किया

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी में झारखंड की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने एक और महिला को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही, जिस घर में सेक्स रैकेट चल रहा था, उसे भी पुलिस ने सील कर दिया है। घर के अंदर से मिले सभी दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं।

वहीं दूसरी ओर, जिस घर में सेक्स रैकेट चल रहा था, उसके सामने खड़ी एक कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। यह कार ‘गोल्डन कार’ के नाम से मशहूर बताई जा रही है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि यह कार किसकी है और इसे वहां किसने खड़ा किया था। सील किए गए घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।