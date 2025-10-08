Odisha Rain: भुवनेश्वर में तेज बारिश से हाहाकार, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से जहां लगातार बारिश हो रही है, वहीं राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार को सिर्फ एक घंटे की तेज बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी।

सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जगह-जगह वाहन फंस गए, ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा।

मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया

भुवनेश्वर की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में शहर में फिर से भारी बारिश हो सकती है और स्थिति और गंभीर हो सकती है।