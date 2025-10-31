Language
    भुवनेश्वर में बीमा क्लेम के लिए दुकान में ‘नकली चोरी’, पुलिस ने 13 आरोपियों को धर दबोचा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:05 AM (IST)

    भुवनेश्वर में पुलिस ने बीमा राशि हड़पने के लिए दुकान में नकली चोरी की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी संतोष कुमार मोहाराना ने घाटे और कर्ज के कारण यह योजना बनाई थी। उसने अपने पूर्व कर्मचारी के साथ मिलकर युवकों को लालच देकर चोरी का नाटक रचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    लावा पांडेय, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीमा की रकम हड़पने के लिए दुकान में नकली चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह चाल नाकाम हो गई।

    पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी संतोष कुमार मोहाराना तमांडो बाजार में 2016 से प्लायवुड की दुकान चला रहा था। कारोबार में घाटा और करीब तीन लाख रुपये के कर्ज के कारण उसने यह गलत रास्ता अपनाया। मोहड़ाना ने अपने पूर्व कर्मचारी मनोज सेजपड़ा के साथ मिलकर बीमा कंपनी से मुआवज़ा पाने के लिए दुकान में चोरी जैसा दृश्य रचने की साजिश रची थी।

    पुलिस ने बताया कि दोनों ने कुछ युवकों को इस नकली चोरी में शामिल किया और हर एक को पहले एक हजार रुपये देने तथा बीमा राशि मिलने पर पांच हजार रुपये और देने का लालच दिया। योजना के मुताबिक, यह चोरी रात करीब ढाई बजे तमांडो क्षेत्र की एक वर्कशॉप में अंजाम दी जानी थी।

    सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से पांच वाहन, दो मोबाइल फोन, कटिंग मशीन, टॉर्च, मास्क, दस्ताने, चाकू और आयरन रॉड सहित कई उपकरण बरामद हुए।

    डीसीपी जगमोहन मीणा ने बताया कि मुख्य आरोपी मोहड़ाना ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर इस तरह की फर्जी चोरी का तरीका सीखा था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह अन्य स्थानों पर भी सक्रिय था या नहीं।डीसीपी ने कहा कि चौकसी और नागरिकों के सहयोग से हम बड़ी घटना को टालने में सफल हुए हैं। पुलिस ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखे हुए है।

    स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने पुलिस की इस तत्पर कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि पुलिस की चुस्त कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और ऐसे फर्जीवाड़े की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।