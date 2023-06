Bhubaneswar: आधी रात को गोलियों से गूंजी राजधानी, पुलिस के सामने 12 राउंड फायर; पार्षद का भाई और भतीजा घायल

आम तौर पर शांतप्रिय ओडिशा की राजधानी आधी रात को अचानक अशांत हो गई वह भी पुलिस की मौजूदगी में। पार्षद के भाई एवं भतीजे को अभियुक्तों ने गोली मारकर लहूलुहान कर दिया है। भुवनेश्वर के 32 नंबर वार्ड के पार्षद श्रीधर जेना के भाई झारपड़ा के शिखर जेना तथा इनका बेटा आलोक जेना घायल हो गए हैं। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

आधी रात को गोलियों से गूंजी राजधानी, पुलिस के सामने 12 राउंड फायर पार्षद का भाई और भतीजा घायल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर: आम तौर पर शांतप्रिय ओडिशा की राजधानी आधी रात को अचानक अशांत हो गई, वह भी पुलिस की मौजूदगी में। पार्षद के भाई एवं भतीजे को अभियुक्तों ने गोली मारकर लहूलुहान कर दिया है। भुवनेश्वर के 32 नंबर वार्ड के पार्षद श्रीधर जेना के भाई झारपड़ा के शिखर जेना तथा इनका बेटा आलोक जेना घायल हो गए हैं। सभी को पहले कैपिटल अस्पताल फिर निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कैसे हुई वारदात? पार्षद की शिकायत के अनुसार, मेरा भतीजा मंगलवार देर रात को घर लौट रहा था। इसी दौरान लक्ष्मीसागर थाना क्षेत्र के प्रजापति मंडप के पास रास्ते में प्रभात माथा के साथ 10 से 12 युवकों ने मेरे भतीजे को रोक लिया। इन 10-12 लोगों में पिछले चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार प्रभात मार्था भी शामिल थे। मेरे भतीजे ने घर पर फोन किया और मुझे इसके बारे में सूचित किया। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग खबर सुनने के बाद, मैं, मेरा बड़ा भाई और उनका छोटा बेटा मौके पर पहुंचे, वहां उन्होंने हमें गालियां दीं, इतना ही नहीं पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने एक के बाद एक छह राउंड फायरिंग किये। इसके बाद पुलिस ने उनके पास से बंदूक को जब्त कर लिया। इस दौरान जब मैं पुलिस से बात कर रहा था तभी अन्य एक बंदूक से उन्होंने मेरे बड़े भाई और भतीजे को गोली मार दी। गोली दोनों लोगों के पैर में लगी है, उसके बाद अभियुक्त वहां से फरार हो गए। एक आरोपी गिरफ्तार हालांकि, पुलिस टीम ने इनमें से एक को पकड़ लिया है और उसे थाना लेजाकर पूछताछ कर रही है। वहीं घटना की गम्भीरता को देखते हुए तीन टीम का गठन कर छानबीन शुरू कर दी है। विभिन्न जगहों पर पुलिस ने रात में ही छापा मारा है।

Edited By: Yashodhan Sharma