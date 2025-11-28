भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास बम धमाके से दहशत, पुलिस और NIA जांच में जुटी
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान केंद्रीय विद्यालय के पास बम विस्फोट से दहशत फैल गई। विस्फोट के समय कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस और एनआईए की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियां हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दे रही हैं।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विधानसभा सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे पर हैं, इसी दौरान केंद्रीय विद्यालय के पास बम विस्फोट होने से दहशत का माहौल बन गया है। विस्फोट की आवाज इतनी भयंकर थी कि इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।
हालांकि, जब बम फटा तब वहां कोई व्यक्ति नहीं था, छात्र स्कूल के अंदर चले गए थे, इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
सूचना मिलने के पहले मंचेश्वर थाना पुलिस एवं स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की टीम, रेलवे पुलिस मौक पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। इलाके को सील कर दिया गया है।
इलाके को सील कर जांच जारी
विद्यालय से आधा किमी. दूर रहने वाले इलाके को सील कर छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।किसने और क्यों स्कूल गेट पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस संदर्भ में फिलहाल कुछ पता नहीं चला है।
वहीं, यह विस्फोट मामले को आज विधानसभा में भी उठाया गया है। घटना की सच्चाई जानने की मांग विरोधी दल के नेताओं ने की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने है कि स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री घटना के बारे में जानकारी हासिल कर सदन को जानकारी देंगे।
केंद्रीय विद्यालय-3 के पास बम फेंके
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह राजधानी भुवनेश्वर गाड़कणा क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई जब अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सुबह करीब 8 बजे केंद्रीय विद्यालय-3 के पास बम फेंके। घटना स्कूल के गेट नंबर 3 के पास हुई, हालांकि किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल के गेट नंबर 3 पर दो बम फेंके।विस्फोट से धुआं उठा और गेट तथा बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।पुलिस को संदेह है कि हमला पूर्व-नियोजित था।
विस्फोट के समय स्थान खाली
घटना का समय गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से 7:45 बजे के बीच लगभग 1000–1500 छात्र इसी गेट से स्कूल में प्रवेश करते हैं। सौभाग्य से विस्फोट के समय स्थान खाली था।
एक अभिभावक ने कहा कि मैंने लगभग 7:30 बजे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा था।हम अभी पास ही खड़े थे तभी तेज आवाज सुनाई दी और धुआं उठता दिखा।गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर यह कुछ मिनट पहले होता, तो कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे।
इसी डर को व्यक्त करते हुए एक अन्य अभिभावक ने कहा कि बच्चे को छोड़ने के 15–20 मिनट बाद हमने जोरदार धमाका सुना।दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे स्थानीय लोगों और अभिभावकों के बीच दहशत फैल गई है।
फोरेंसिक जांच के लिए वैज्ञानिक टीम पहुंची
सूचना पाकर मांचेश्वर पुलिस और रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया। फोरेंसिक जांच के लिए एक वैज्ञानिक टीम भी पहुंची है।
एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। पुलिस वर्तमान में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अपराधियों की पहचान और हमले के पीछे की मंशा का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
गन पाउडर युक्त पटाखा बम
पुलिस कमिश्नर एस.देवदत्त सिंह ने कहा है कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि गन पाउडर युक्त पटाखा बम था।ऐसा किसने और क्यों किया है, उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल साइंटिफिक टीम जांच कर रही है। माटी का नमूना संग्रह किया गया है।
