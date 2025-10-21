दीवाली पर धुएं में घिर गया भुवनेश्वर का आसमान: आतिशबाजी शोर के बीच चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं
दिवाली पर भुवनेश्वर का आसमान धुएं से भर गया। लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिससे शहर गूंज उठा और प्रदूषण बढ़ गया। शाम 7 से 9 बजे तक की अनुमति के बावजूद, नियमों का उल्लंघन हुआ। युवा पीढ़ी की लापरवाही के कारण पर्यावरण प्रदूषित हुआ, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो गई।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। दीवाली पर धुएं में घिर गया भुवनेश्वर का आसमान। चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। एक ओर लोग दीवाली मनाने के लिए जमकर पटाखे फोड़े तो दूसरी पटाखों के धमाकों से गूंज उठा पूरा शहर। आसमान में फूटते पटाखों की चमक से पूरा आकाश रोशन हो गया।
भुवनेश्वर से लेकर कटक तक का आसमान झिलमिला उठा, लेकिन पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ गया। सिर्फ दो घंटे में ही भुवनेश्वर का आसमान धुएं से भर गया।हालांकि शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति थी और इसके बाद प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन लोगों ने इन नियमों को दरकिनार कर दिया। इतनी ज्यादा मात्रा में पटाखे फूटे कि सड़कों और गलियों में धुआं ही धुआं छा गया।
दीवाली के मौके पर भुवनेश्वर में शाम होते ही पटाखों की गूंज शुरू हो गई थी। चारों ओर धुएं का माहौल बन गया और आसमान गरजने लगा। पर्यावरण के प्रति युवा पीढ़ी की लापरवाही साफ नजर आई — बारूद की खुशी में उन्होंने पर्यावरण की परवाह ही नहीं की। इंसान की क्षणिक खुशी के लिए हवा और माहौल प्रदूषित हो गया।
पटाखे फोड़ने को लेकर दो गुट में झड़प, 5 युवक गंभीर रूप से घायल
एक दुखद घटना में सोनपुर में पटाखे फोड़ने को लेकर सामूहिक झड़प हो गई। इस झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, यह झड़प पटाखे फोड़ने के विवाद को लेकर शुरू हुई, जो बाद में गंभीर रूप ले लिया और पांच युवाओं को गंभीर चोटें आईं। यह झड़प सोनपुर जिले के बिनिका क्षेत्र में हुई है।
घटना में मनोहरिपड़ा और पाटकरिपड़ा के बीच झड़प हुई। घायल युवाओं की पहचान कालिया मलिक, राजू मलिक, बाबलु मलिक, अनाम मलिक और मिली मलिक के रूप में हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
