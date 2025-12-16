Language
    भुवनेश्वर में नाबालिग लड़की से दोस्त के सामने सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार

    By SHESH NATH RAIEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:12 AM (IST)

    भुवनेश्वर में दया नदी के पास एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पुरुष मित्र के सामने तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दया नदी के पास एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पुरुष मित्र के सामने तीन लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया।

    रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित लड़की, जो उसके दोस्त के साथ थी, को पहले आरोपी ने रोका, हमला किया, जबरन उनके मोबाइल फोन और नकदी छीन लिए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए।

    गंभीर आरोप पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया। दोनों संदिग्धों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीड़िता का पूरा बयान भी दर्ज किया है

    न्याय के प्रति प्रतिबद्धता

    यह दर्दनाक घटना सार्वजनिक सुरक्षा में एक परेशान करने वाली चूक को रेखांकित करती है। हालांकि, अपराधियों को गिरफ्तार करने और महत्वपूर्ण गवाही दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई इस गंभीर मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अधिकारियों ने तीसरे फरार संदिग्ध की तलाश जारी रखी है।

    महिला पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कुछ दिन पहले राजधानी में इसी तरह के एक दर्दनाक मामले में एक नाबालिग लड़की के साथ उस घर के मकान मालिक ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था, जहां उसका परिवार रह रहा था। पीड़िता को गंभीर चोटें आई और उसे कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    घटना तब हुई जब लड़की के परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। स्थिति का फायदा उठाते हुए, आरोपी मकान मालिक ने कथित तौर पर आवास के अंदर अपराध को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।