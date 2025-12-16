Language
    भुवनेश्वर में अवैध बारों पर पुलिस की सख्ती, तीन पर छापा और एक सील

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:06 AM (IST)

    भुवनेश्वर में अवैध बारों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। तीन बारों पर छापा मारा गया और एक बार को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध शराब बेचने औ ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नववर्ष को लेकर शहर में बढ़ती चहल-पहल के बीच कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध बारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में सोमवार रात शहीद नगर थाना पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए भुवनेश्वर के अलग-अलग इलाकों में संचालित तीन बारों पर छापेमारी की।

    पुलिस टीम ने हुक्का बार, लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स और डिस्ट्रिक्ट हाई बार की जांच की। छापेमारी के दौरान बारों से म्यूजिक सिस्टम और हुक्का में प्रयुक्त सामग्री जब्त की गई। नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने पर हुक्का बार को सील कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह प्रतिष्ठान रेस्तरां की आड़ में हुक्का बार का संचालन कर रहा था।

    नए साल के जश्न के दौरान बारों में भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और आबकारी विभाग ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए सात विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो शहरभर में लगातार जांच करेंगी।

    बताया जा रहा है कि हाल ही में नो लिमिट एयर हुक्का में हुई आगजनी की घटना के बाद प्रशासन और सतर्क हो गया है। हालांकि यह घटना सुबह के समय हुई, जब प्रतिष्ठान बंद था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ।

    उल्लेखनीय है कि गोवा के एक नाइटक्लब में हाल ही में हुई भीषण आगजनी में कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं ने भुवनेश्वर समेत अन्य शहरों में बार, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।