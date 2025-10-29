Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ओडिशा में चक्रवात 'Montha' का तांडव: बरहमपुर में बाढ़ के हालात, आंध्रप्रदेश से टूटा संपर्क

    By Sheshnath RaiEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:42 AM (IST)

    ओडिशा में चक्रवात 'मोंथा' के कारण बरहमपुर में भारी तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश के चलते शहर में जलभराव हो गया है, जिससे सीवेज का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इस स्थिति के कारण निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बरहमपुर में लोगों के घरों में घुसा पानी

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बरहमपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 के शांतिनगर छठी लेन में 20 से अधिक घरों में सीवेज व नालों का पानी घुस जाने से लोग परेशान हो गए। गंभीर चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण मंगलवार देर रात से तेज बारिश जारी है।इससे इलाके में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गंदा पानी घरों के अंदर घुस गया जिससे लोग पूरी रात दहशत में जागते रहे।घुटनों तक पानी भर जाने से घरों का सामान खराब हो गया और लोगों के लिए आवाजाही भी मुश्किल हो गई।इस इलाके में लगभग 100 लोगों का परिवार रहता है।

    मुख्य नाला बारिश का पानी निकालने में विफल रहा, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया।स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं कराई, जिसके कारण हर बार थोड़ी सी बारिश में भी पानी भर जाता है।

    निवासियों की मांग- तुरंत नालों की सफाई की जाए

    जानकारी के अनुसार, आधी रात तक पूरी गली पानी में डूब गई थी।बारिश के साथ नालों का पानी मिलकर लोगों के आंगन और घरों के कमरों में घुस गया।कई परिवारों ने जरूरी सामान ऊंचे स्थानों पर रख दिए और पूरी रात जागते रहे, डर था कि पानी और न बढ़ जाए।

    स्थानीय लोगों ने कहा कि बरहमपुर नगर निगम शायद ही कभी नालों की सफाई करता है।उन्होंने मांग की कि नालों की गाद हटाने और चौड़ीकरण का स्थायी समाधान किया जाए।ताज़ा जानकारी के अनुसार, इस संबंध में नगर निगम अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

    चक्रवात ‘मोंथा’ के प्रभाव से भारी बारिश

    इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण ओडिशा में हो रही भारी बारिश को चक्रवात ‘मोंथा’ के अवशिष्ट प्रभाव का नतीजा बताया है, जिसने मंगलवार रात आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल किया।

    मौसम विभाग ने मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कालाहांडी और नवरंगपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि गजपति, कंधमाल, बालांगीर और नुआपाड़ा जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी दी गई है। गंजाम जिले सहित अन्य स्थानों पर, जहां बरहमपुर स्थित है, मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जताई गई है।

    आंध्र-ओडिशा संपर्क बाधित

    दक्षिण ओडिशा के पास आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र में चक्रवात ‘मोंथा’ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार भारी बारिश के कारण कोरापुट–कोटवालसा रेल लाइन बह गई है। चमीटीपाली के पास रेल पटरियों पर पानी बहने से ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है।इसके परिणामस्वरूप कोरापुट–कोटवालसा मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनें रद कर दी गई हैं।

    मालगाड़ी ट्रेनें भी विभिन्न स्टेशनों पर फंसी हुई हैं। रेलवे विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण कर रही है।पहाड़ों से पानी के तेज बहाव के कारण रेल लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो सका है। बारिश कम होने के बाद ट्रैक की मरम्मत कर रेल यातायात को सामान्य किया जाएगा।

    इसी तरह अराकू घाटी सड़क मार्ग भी जलमग्न हो गया है। पहाड़ों से पानी बहकर आने के कारण राज्य राजमार्ग की अराकू घाटी सड़क पर कई जगहों पर ऊंचाई तक पानी बह रहा है।इससे आंध्र-ओडिशा का सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है।

    सुरक्षा के दृष्टिकोण से आंध्र प्रशासन ने लम्तापुट–अराकू–विशाखापत्तनम मार्ग को बंद कर दिया है।इस मार्ग पर बड़ी संख्या में पर्यटक आवागमन करते हैं, इसलिए प्रशासन की ओर से सतर्कतामूलक कदम उठाए गए हैं।

    सोमवार शाम से आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे अराकू घाटी से पानी का बहाव तेज होकर राजमार्ग के ऊपर से गुजर रहा है।