ओडिशा में ई-वाहन शोरूम में भीषण आग, 30 बाइकें जलकर राख
पुरी जिले के कोणार्क में एक बैटरी बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से लगभग 30 बाइकें जल गईं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आग बैटरी विस्फोट के कारण लगी। दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के समय शोरूम में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जिले के कोणार्क स्थित मधिपुर चौक के पास बुधवार शाम एक बैटरी बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 30 बाइकें जलकर खाक हो गईं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आग एक बैटरी विस्फोट से शुरू हुई, जो तेजी से पूरे शोरूम में फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही तीन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि आग लगने के समय शोरूम में मौजूद सभी कर्मचारी और ग्राहक सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे।
सुरक्षा उपायों को लेकर चिंता बढ़ा दी
अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है और कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस घटना ने बैटरी चालित वाहनों के शोरूम में सुरक्षा उपायों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। सौभाग्य से, आग को आसपास की इमारतों में फैलने से पहले ही काबू में कर लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई।
शोरूम मालिक शिवब्रत स्वांई ने बताया कि यह घटना शाम करीब 4:30 से 4:45 बजे के बीच हुई। उस समय मैं, दो अन्य कर्मचारी और दो ग्राहक शोरूम में मौजूद थे।
अचानक एक नई बाइक की बैटरी फट गई। डर के मारे हम शोरूम के अंदर ही छिप गए। हमने पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई और हमें बाहर निकलना पड़ा।
