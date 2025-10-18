बड़बिल पुलिस की जनहित पहल, 51 जब्त वाहनों की चाबी मालिकों को लौटाई

संवाद सूत्र, बड़बिल। ओडिशा में पुलिस प्रशासन की एक अनोखी और जनहित पहल के तहत शनिवार को बड़बिल में जब्त वाहनों को उनके मालिकों को लौटाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अभियान क्योंझर आरक्षी अधीक्षक के निर्देश के आधार पर जिले के सभी थानों में लागू किया गया है।

कार्यक्रम के प्रथम चरण में बड़बिल थाना परिसर में बड़बिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देवेंद्र नाथ चंपिया की उपस्थिति में थाना प्रभारी अशोक कुमार नायक, एसआई बी.पी. साहू, देवाशीष राउल, जन्मेजय ब्रह्मा सहित अन्य अधिकारियों ने सैकड़ों जब्त दोपहिया वाहनों में से 51 वाहनों की चाबी उनके मालिकों को सौंप दी।

बड़बिल थाना प्रभारी अशोक कुमार नायक ने बताया कि इन वाहनों को विभिन्न अपराधिक मामलों, ट्रैफिक नियम उल्लंघन या सचेतनता की कमी के कारण जब्त किया गया था। वाहन मालिक अक्सर पुलिस का भय, कोर्ट के चक्कर, आर्थिक स्थिति और नियमों की अज्ञानता के कारण अपने वाहनों को रिलीज कराने में असमर्थ रहते थे।आरक्षी अधीक्षक आईपीएस नितिन कुशलकर द्वारा जिले के सभी थानों में इस पहल को लागू करने का निर्देश दिया गया है।