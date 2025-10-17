Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Odisha Road Accident: बरगढ़ में सड़क हादसा, युवती समेत तीन की मौत

    By Radhe Shyam VermaEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    बरगढ़ में बीती रात एक भीषण कार हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक स्थानीय व्यवसायी और बिर्ला ओपस पेंट्स के दो कर्मचारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे यह दुखद घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। गुरुवार की आधी रात के बाद, बरगढ़ शहर के भटली चौक के निकट घटित कार हादसे में तीन की मौत हो गई, जबकि अन्य एक को गंभीर हालत में इलाज के लिए बरगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों और घायल में एक व्यवसायी और दो को बिर्ला ओपस पेंट्स कंपनी का कर्मचारी बताया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार के दिन बिर्ला ओपस पेंट के कुछ कर्मचारी बरगढ़ आए थे और बरगढ़ के युवा व्यवसायी सौरभ डालमिया से मिलने के बाद कहीं गए थे। सौरभ का बरगढ़ में सौरभ हार्डवेयर नामक दुकान है।

    ऐसा बताया जा रहा है कि रात के समय सभी किसी होटल में भोजन करने के बाद कार से बरगढ़ कि ओर लौट रहे थे तभी उनकी तेज रफ्तार कार भटली बायपास के पास डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क किनारे की झाड़ियों की तरफ पलट गई।

    कार में सवार चार लोग उसमें फंसे रह गए। इसकी खबर लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार से चारों को बाहर निकाला। तब तक दो की मौत हो चुकी थी। अन्य दो को इलाज के लिए बरगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक और की मौत हो गई।

    पुलिस के अनुसार, मृतकों में बरगढ़ का युवा व्यवसायी सौरभ डालमिया समेत भुवनेश्वर का ज्ञान रंजन साहू और सोनपुर जिला डूंगरीपाली की लुसेनरी दिसिरी शामिल हैं, जबकि घायल की पहचान ऋषिता सेठी के रूप में की गई है।