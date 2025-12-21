Balasore Rail Accident: लोको पायलट निर्दोष, सिस्टम से 'छेड़छाड़' बनी हादसे की वजह; संसद में रेल मंत्री का बड़ा खुलासा

संसद के शीतकालीन सत्र (दिसंबर 2025) के दौरान रेल मंत्री ने बताया कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) और सीबीआई की गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट ने सिग्नल के अनुसार ही ट्रेन चलाई थी।

रेल मंत्री ने दो-टूक कहा कि जांच में मानवीय चूक और रखरखाव के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई है, न कि लोको पायलट की गलती।

विपक्ष द्वारा लोको पायलट की भूमिका और सुरक्षा प्रणालियों पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि इस त्रासदी के लिए ट्रेन चालक (लोको पायलट) जिम्मेदार नहीं थे।

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा के बालेश्वर में हुए देश के सबसे भीषण रेल हादसों में से एक को लेकर ढाई साल बाद एक बार फिर संसद में चर्चा गरमा गई है।

मंत्री ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें लोको पायलटों पर दोष मढ़ने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि दोषी वो हैं जिन्होंने सिग्नलिंग सिस्टम में शॉर्टकट और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की।

हादसे की असली वजह: सिग्नलिंग सर्किट में अवैध बदलाव

जांच रिपोर्ट के अनुसार, हादसे की जड़ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में किया गया गलत बदलाव था।

गलत वायरिंग: लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत कार्य के दौरान तारों की गलत लेबलिंग की गई थी, जो वर्षों तक पकड़ में नहीं आई।

शॉर्टकट का सहारा: सिग्नलिंग स्टाफ ने काम जल्दी पूरा करने के लिए निर्धारित 'टेस्टिंग प्रोटोकॉल' का पालन नहीं किया, जिससे मुख्य लाइन का सिग्नल तो हरा हो गया, लेकिन ट्रैक 'लूप लाइन' की ओर मुड़ा रह गया।

साजिश या लापरवाही: इस मामले में रेलवे के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर आपराधिक लापरवाही का आरोप है।

सबक लेकर रेलवे ने बदली सुरक्षा रणनीति

बालेश्वर के बहानगा बाजार स्टेशन में हो चुके भयानक रेल हादसे के बाद भारतीय रेलवे ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किए हैं:

कवच का विस्तार: स्वदेशी एंटी-कोलिजन सिस्टम 'कवच' को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। जुलाई 2025 तक कई प्रमुख कॉरिडोर पर इसे चालू कर दिया गया है।

डिजिटल लॉगिंग: अब सिग्नलिंग रूम (रिले रूम) को डिजिटल रूप से सील किया जा रहा है ताकि किसी भी अनधिकृत प्रवेश या छेड़छाड़ का तुरंत पता चल सके।

बजट में प्राथमिकता: सुरक्षा संबंधी कार्यों (कवच, ट्रैक सर्किट) के लिए अब आर्थिक औचित्य (इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन) की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, ताकि फंड की कमी से काम न रुके।

बड़ी कार्रवाई: रेल मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि हादसे के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और विभागीय कार्रवाई भी अंतिम चरण में है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सुरक्षा से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।