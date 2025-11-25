Run for Unity: सरदार पटेल की जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, बालेश्वर में 10 हजार से ज्यादा लोगों ने निकाला जुलूस

इसी के तहत आज मंगलवार को सुबह 10 बजे स्थानीय भीमपुरा चौराहे से एक विशाल जुलूस शहर परिक्रमा करते हुए शहर के विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए "रन फॉर यूनिटी" यानी "एकता के लिए दौड़" के आयोजन के तहत लौह पुरुष के विभिन्न योगदान को इस मौके पर याद किया गया।

लावा पांडे, बालेश्वर। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले तथा स्वाधीन भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत मां के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वा जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है।

खुद बालेश्वर के जिलाधीश सूर्यवंशी मयूर विकास, उप जिलाधीश शिव मालवीय, पुलिस कप्तान प्रत्यूष दिवाकर ,युवा आईपीएस अधिकारी मनीषा मैडम समेत जिले के प्राय सभी पुलिस और प्रशासन से जुड़े सभी आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे।

5 घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाले इस कार्यक्रम में रेमुना के विधायक गोविंद चंद्र दास, सदर विधायक मानस दत्त समेत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

विभिन्न चौराहो पर मंच बनाकर नृत्य गीत के साथ-साथ देश भक्ति का गुणगान किया जा रहा था। इस मौके पर विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न संगठन से जुड़े महिला और पुरुष भारी संख्या में शामिल हुए थे।

शोभायात्रा के शुरुआत से लेकर अंत तक जिलाधीश, उप जिलाधीश और पुलिस कप्तान पूरी मुस्तैदी के साथ कही किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो इसका पूरा ख्याल रखे हुए थे।

खिलखिलाती धूप में भी युवाओं, वृद्धो और वयस्कों सबका जोश देखते ही बनता था। "भारत माता की जय" के नारे के साथ मानो पूरा शहर आज गूंज उठा था। जागरण से बातें करते हुए जिलाधीश सूर्यवंशी मयूर विकास ने कहा कि महापुरुषों की जीवन गाथा का पाठ हमें बहुत कुछ प्रेरणा देता है।