Odisha News: अनुगुल थाना प्रभारी को बस से कुचलने की कोशिश, साजिश की जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, अनुगुल। जिले के साइबर थाना प्रभारी (इंसपेक्टर इंचार्ज) खलेश्वर सेठी पर जानलेवा हमले की सनसनीखेज खबर सामने आई है। अनुगुल साइबर थाना से ड्यूटी के बाद घर लौटते समय एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया, जिसमें वे बाल-बाल बच गए। पुलिस ने इसे एक सुनियोजित साजिश और हत्या के प्रयास का मामला मानते हुए जांच तेज कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, घटना 18 दिसंबर की देर रात करीब 11:30 बजे की है। साइबर थाना प्रभारी खलेश्वर सेठी अपनी ड्यूटी पूरी कर घर वापस जा रहे थे। जब वे अनुगुल जिले के बुढ़ी ठाकुरानी चौक के पास पहुंचे ही थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक बस अचानक उनकी ओर मुड़ी और उन्हें टक्कर मारने का प्रयास किया।
अंतिम क्षणों में बची जान
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह से बस अचानक उनकी ओर बढ़ी, वह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हमला प्रतीत हो रहा था। अधिकारी ने सतर्कता दिखाते हुए अंतिम समय में खुद को किनारे कर लिया, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि, आरोपी बस चालक मौके से फरार होने में सफल रहा।
पुलिस की जांच और कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। मामले में रविवार को पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
साजिश की आशंका: पुलिस का मानना है कि साइबर अपराधों के खिलाफ चल रही हालिया कार्रवाई और बड़े गिरोहों के खुलासे के कारण अधिकारी को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो सकती है।
फरार चालक की तलाश: पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार बस व उसके चालक की पहचान के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।
हालिया साइबर कार्रवाइयों का असर?
बता दें कि अनुगुल साइबर पुलिस हाल के दिनों में काफी सक्रिय रही है। हाल ही में 'ऑपरेशन दमन' के तहत बड़े साइबर गिरोहों को पकड़ा गया था और 52 लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भी पर्दाफाश किया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन कार्रवाइयों से बौखलाए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की हो।
