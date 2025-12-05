एएनएम द्वितीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक, मिडवाइफरी पेपर स्थगित; विधानसभा में भी उठा मुद्दा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। एएनएम के द्वितीय वर्ष की शुक्रवार की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पांचवें पेपर मिडवाइफरी परीक्षा को स्थगित किया गया है। अगली अधिसूचना तक परीक्षा स्थगित रहने का निर्देश दिया गया है।

ओएनएमइबी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत मिली थी।

एएनएम प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजन एक्का ने प्रश्न उठाया था।प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में उन्होंने यह मुद्दा उठाया।विधायक ने पूछा कि क्या परीक्षा को रद्द कर जांच कर कार्रवाई की जाएगी? शुक्रवार को दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होने वाली थी, जबकि पूर्वाह्न 11 बजे ही बाजार में प्रश्नपत्र बिकने की बात कही गई।