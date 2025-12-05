Language
    एएनएम द्वितीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक, मिडवाइफरी पेपर स्थगित; विधानसभा में भी उठा मुद्दा

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    बिहार में एएनएम द्वितीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद मिडवाइफरी का पेपर स्थगित कर दिया गया। इस घटना से छात्रों में निराशा है और विधानस ...और पढ़ें

    ओडिशा पेपर लीक

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। एएनएम के द्वितीय वर्ष की शुक्रवार की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पांचवें पेपर मिडवाइफरी परीक्षा को स्थगित किया गया है। अगली अधिसूचना तक परीक्षा स्थगित रहने का निर्देश दिया गया है। 

    ओएनएमइबी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत मिली थी।

    एएनएम प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजन एक्का ने प्रश्न उठाया था।प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में उन्होंने यह मुद्दा उठाया।विधायक ने पूछा कि क्या परीक्षा को रद्द कर जांच कर कार्रवाई की जाएगी? शुक्रवार को दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होने वाली थी, जबकि पूर्वाह्न 11 बजे ही बाजार में प्रश्नपत्र बिकने की बात कही गई।

    अचानक परीक्षा रद हुआ 

    गजपति जिले के पारलाखेमुंडी महाराज बालक उच्च विद्यालय में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र भी बांट दिए गए थे।उसके बाद अचानक परीक्षा रद कर दी गई।

    मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी निराश होकर परीक्षा केंद्र से लौट गए।उस समय कई परीक्षार्थी भावुक हो उठे।उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रश्न पत्र लीक किए जाने के कारण सभी को परेशानी उठानी पड़ी।