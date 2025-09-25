बरहमपुर–सूरत के बीच दौड़ेगी ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’, पीएम मोदी 27 सितंबर को दिखाएंगे हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रह्मपुर-सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन गंजाम जिले के हजारों श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी उन्हें सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का साधन मिलेगा। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा फीचर्स से लैस है। इसका लक्ष्य सामान्य और निम्न-मध्यम वर्गीय यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करना है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के ब्रह्मपुर से गुजरात के सूरत (उधना) को जोड़ने वाली ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसका उद्घाटन यात्रा 27 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे बरहमपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। ट्रेन की नियमित सेवा के लिए समय सारणी शीघ्र ही घोषित की जाएगी।

मध्यमवर्गीय गंजामवासियों के लिए विशेष लाभ यह सेवा सूरत और आसपास कार्यरत ब्रह्मपुर व गंजाम जिले के हजारों श्रमिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। उन्हें घर लौटने, पारिवारिक यात्रा और अन्य यात्राओं के लिए अधिक सुरक्षित, तेज और आरामदायक साधन उपलब्ध होगा। यह न केवल संपर्क को बेहतर बनाएगा बल्कि विश्वसनीय यात्रा की सुविधा देकर सामाजिक-आर्थिक कल्याण में योगदान करेगा।

अमृत भारत एक्सप्रेस की प्रमुख विशेषताएं यह नई अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा फीचर्स से लैस है, खासकर गैर-एसी/स्लीपर/साधारण श्रेणी के यात्रियों के लिए। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: पूर्णत: गैर-एसी ट्रेन – सामान्य (अनारक्षित) और स्लीपर श्रेणी के कोच, साथ में पेंट्री कार और गार्ड/दिव्यांग सुविधा युक्त गार्ड-कम-लगेज वैन कोच। आरामदायक इंटीरियर डिज़ाइन – सीट और बर्थ का आधुनिक डिज़ाइन, ‘वंदे भारत स्लीपर’ जैसी सुविधाएं, अर्ध-स्वचालित कपलर से यात्रा अधिक सहज। पुश-पुल ऑपरेशन – दोनों सिरों पर इंजन, जिससे गति, ब्रेकिंग और टर्नअराउंड में सुधार। सुरक्षा सुविधाएं दुर्घटना-रोधी कोच डिजाइन

सभी कोच व लगेज रूम में सीसीटीवी कैमरे

टॉयलेट व इलेक्ट्रिक रूम में अग्नि-निरोधक व्यवस्था

ईपी आधारित ब्रेक सिस्टम

यात्री और गार्ड/ट्रेन मैनेजर के बीच इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम उन्नत यात्री सुविधाएं यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पॉइंट

उन्नत टॉयलेट (मॉड्यूलर डिज़ाइन, पानी सेंसर, स्वच्छता)

सुरक्षित गैंगवे और क्विक-रिलीज मैकेनिज्म

स्नैक टेबल, बोतल होल्डर, एलईडी लाइट

प्रत्येक बर्थ तक सुरक्षित सीढ़ी और अन्य सुविधाएं ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ का लक्ष्य सामान्य और निम्न-मध्यम वर्गीय यात्रियों को आरामदायक यात्रा देना है। अधिक सुविधाएं लेकिन नियंत्रित किराए के साथ यह ट्रेन सामाजिक-आर्थिक समावेशन की प्रतीक है।