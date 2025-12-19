Language
    घने कोहरे ने मचाया हड़कंप, एयर इंडिया की मुंबई-वाराणसी उड़ान की भुवनेश्वर में आपात लैंडिंग

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    एयर इंडिया की मुंबई-वाराणसी उड़ान की भुवनेश्वर में आपात लैंडिंग

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। घने कोहरे और अत्यंत कम दृश्यता के कारण वाराणसी में सुरक्षित लैंडिंग न हो पाने पर शुक्रवार को मुंबई–वाराणसी एयर इंडिया की एक उड़ान को भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (बीपीआईए) पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी।

    सूत्रों के अनुसार, खराब मौसम के चलते मानक विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को डायवर्ट किया गया। हवाई अड्डा सूत्रों ने बताया कि विमान वाराणसी में उतरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारी कोहरे के कारण दृश्यता अचानक बहुत कम हो गई, जिससे सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। 

    इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को भुवनेश्वर की ओर मोड़ने की अनुमति दी, जहां विमान सुरक्षित रूप से उतर गया।

    घने कोहरे ने मजबूर किया डायवर्जन

    बीपीआईए अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह आपात लैंडिंग एहतियातन की गई थी और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया।

    एयरलाइन ने विमानन नियमों के अनुसार फंसे यात्रियों के लिए ठहरने और आवश्यक सहायता की व्यवस्था की। सूत्रों ने बताया कि वाराणसी में कोहरा इतना घना था कि कई आने वाली उड़ानों की लैंडिंग प्रभावित हुई, जिससे क्षेत्र में उड़ानों के डायवर्जन और देरी की स्थिति बनी।

    भुवनेश्वर से उड़ानें रद्द

    कोहरे का असर स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिला। बताया गया है कि उत्तरी भारत में मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण भुवनेश्वर से कम से कम तीन उड़ानें रद्द कर दी गई। हवाई अड्डा अधिकारियों ने कहा कि गंतव्य हवाई अड्डों पर दृश्यता की स्थिति के अनुसार उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है।

    एयरलाइनों ने व्यापक मौसम संबंधी व्यवधान की चेतावनी दी

    यह डायवर्जन उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण हो रहे व्यापक उड़ान व्यवधानों के बीच हुआ है।इससे पहले दिन में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने यात्रियों को संभावित देरी, रद्दीकरण और डायवर्जन को लेकर यात्रा परामर्श जारी किया था।

    एयर इंडिया ने कहा कि दिल्ली और उत्तर व पूर्वी भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा उड़ान समय-सारिणी को प्रभावित कर सकता है और इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ सकता है। इंडिगो ने भी तड़के यात्रा करने वाले यात्रियों को कम दृश्यता के कारण देरी की चेतावनी दी, जबकि स्पाइसजेट ने कहा कि कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में आगमन और प्रस्थान प्रभावित हो सकते हैं।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तड़के दृश्यता घटकर करीब 100 मीटर तक रह गई, जिसके चलते दिल्ली सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर कैट-III लैंडिंग सिस्टम सक्रिय किए गए। इसके बावजूद कई उड़ानें रद्द की गईं और कई अन्य में देरी हुई।