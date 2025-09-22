एम्स भुवनेश्वर का 13वां स्थापना दिवस: NIRF रैंकिंग में दर्ज की ऐतिहासिक छलांग, 31वें से पहुंचा सीधे 14वें पायदान पर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भुवनेश्वर ने अपने 13वें स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्धियों का जश्न मनाया। संस्थान के प्रथम निदेशक ने पूर्वी भारत में चिकित्सा सेवाओं में सुधार की बात कही। पिछले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोगियों का उपचार हुआ। एम्स भुवनेश्वर को एनआईआरएफ 2025 में 14वाँ स्थान मिला है। संस्थान अब 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भुवनेश्वर ने रविवार को अपने 13 वें स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया। मुख्य अतिथि एवं संस्थान के प्रथम निदेशक डॉ. अशोक कुमार महापात्र ने कहा कि एम्स भुवनेश्वर ने पूर्वी भारत में चिकित्सा सेवाओं की दिशा और दशा बदल दी है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने करुणा और नवाचार को साथ लेकर काम किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यकारी निदेशक डॉ. आशुतोष बिस्वास ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक बाह्य रोगियों और 45 हजार से अधिक आंतरिक रोगियों का सफल उपचार हुआ। साथ ही 26 लाख से अधिक एबीएचए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक किए गए और 17 हजार रक्तदाताओं का पंजीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि जल्द ही लिवर प्रत्यारोपण और त्वचा बैंक जैसी उन्नत सुविधाएं आम जनता के लिए उपलब्ध होंगी।

संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 में एम्स भुवनेश्वर को 14वाँ स्थान मिला है, जो 2021 में मिले 31वें स्थान से बड़ी छलांग है। वहीं इंडिया टुडे- एमडीआरए सर्वेक्षण 2025 में इसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ उभरता मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया है।

समारोह में वार्षिक स्मारिका ‘द इनसाइट’ का विमोचन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीन (अकादमिक) डॉ. पी.आर. महापात्रा, डीन (अनुसंधान) डॉ. सत्यजीत मिश्रा, डीन (परीक्षा) डॉ. सौभाग्य कुमार जेना, चिकित्सा अधीक्षक प्रभारी डॉ. अशोक कुमार जेना, रजिस्ट्रार डॉ. सुदीप्त रंजन सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत सरकार सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।