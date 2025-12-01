छोटी बहन से दुष्कर्म के बाद बड़ी बहन से दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने भेजा जेल

संवाद सहयोगी, संबलपुर। जिले के रेढ़ाखोल थाना इलाके में शनिवार की शाम घटित दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपित प्रमोद प्रधान समेत उसके नाबालिग सहयोगी को सोमवार के दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार की शाम की है। रेढ़ाखोल थाना इलाके में रहने वाली एक छात्रा कॉलेज से लक्ष्मी बस से वापस अपने गांव की ओर लौट रही थी। उसे लाने के लिए उसकी छोटी बहन एक चौक पर बस का इंतजार कर रही थी।

आरोप है कि इसी दौरान रेढ़ाखोल थाना अंतर्गत अरखकुद गांव का प्रमोद प्रधान और एक नाबालिग वहां पहुंचे। प्रमोद बस का इंतजार कर रही नाबालिग को जबरन उठाकर पास के जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

कुछ देर बाद लक्ष्मी जब चौक पर पहुंची तो कॉलेज छात्रा बस से नीचे उतरी। आरोप है कि तब आरोपित प्रमोद ने छात्रा के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भाग निकली।