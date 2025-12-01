Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छोटी बहन से दुष्कर्म के बाद बड़ी बहन से दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने भेजा जेल

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    रेढ़ाखोल, संबलपुर में शनिवार शाम एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रमोद प्रधान और एक नाबालिग ने नाबालिग को जबरन जंगल में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रमोद पर पहले से आवारा प्रवृत्ति का आरोप है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रमोद को डॉक्टरी जांच के लिए अस्पताल ले जाती पुलिस।

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। जिले के रेढ़ाखोल थाना इलाके में शनिवार की शाम घटित दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपित प्रमोद प्रधान समेत उसके नाबालिग सहयोगी को सोमवार के दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार की शाम की है। रेढ़ाखोल थाना इलाके में रहने वाली एक छात्रा कॉलेज से लक्ष्मी बस से वापस अपने गांव की ओर लौट रही थी। उसे लाने के लिए उसकी छोटी बहन एक चौक पर बस का इंतजार कर रही थी।

    आरोप है कि इसी दौरान रेढ़ाखोल थाना अंतर्गत अरखकुद गांव का प्रमोद प्रधान और एक नाबालिग वहां पहुंचे। प्रमोद बस का इंतजार कर रही नाबालिग को जबरन उठाकर पास के जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

    कुछ देर बाद लक्ष्मी जब चौक पर पहुंची तो कॉलेज छात्रा बस से नीचे उतरी। आरोप है कि तब आरोपित प्रमोद ने छात्रा के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भाग निकली।

    इस घटना को लेकर पीड़ित नाबालिग और उसकी बड़ी बहन ने अपने परिवार वालों को बताया तब रविवार के दिन संबद्ध रेढ़ाखोल थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

    पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद मिली जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अरखकुद गांव के प्रमोद प्रधान और उसके नाबालिग सहयोगी को हिरासत में लिया।

    पूछताछ के बाद सोमवार के दिन मुख्य आरोपित प्रमोद प्रधान को डॉक्टरी जांच के लिए रेढ़ाखोल अस्पताल ले जाया गया और प्रमोद समेत उसके नाबालिग सहयोगी के मामला विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि आरोपित प्रमोद बेरोजगार और आवारा प्रकृति का युवक है।