Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओडिशा के भद्रक जिले में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद जंगल में फेंका शव, आरोपी गिरफ्तार

    By SANTOSH KUMAREdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:08 PM (IST)

    ओडिशा के भद्रक जिले में 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पॉक्सो एक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदर्शनकारी और पुलिस। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा पुलिस ने भद्रक जिले के चांदबली थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

    Odisha Rape Case के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आक्रोशित स्थानीय लोगों ने तीन स्थानों पर सड़क जाम कर दिया, टायर जलाए और बालीगांव और मधु बाबू चौक में न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारी चंदबाली पंचायत कार्यालय में भी घुस गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदाबाली पुलिस थाना क्षेत्र के घने जंगल से कल 10 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया था। जानकारी के अनुसार, बच्ची ने परिवार को बताया था कि वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी, तो परिवार वालों ने उसकी तलाश की, जिसके बाद जंगल में खून से लथपथ उसका शव मिला था।

    परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल जाते समय नाबालिग का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया।

    इस जघन्य घटना से आक्रोशित लोगों ने बालिगांव चौक पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की। विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों का आवागमन बाधित रहा।

    सूचना मिलने पर चांदबली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा। अपहरण और दुष्कर्म सहित सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।