ओडिशा के भद्रक जिले में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद जंगल में फेंका शव, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा पुलिस ने भद्रक जिले के चांदबली थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। Odisha Rape Case के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आक्रोशित स्थानीय लोगों ने तीन स्थानों पर सड़क जाम कर दिया, टायर जलाए और बालीगांव और मधु बाबू चौक में न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारी चंदबाली पंचायत कार्यालय में भी घुस गए।

चंदाबाली पुलिस थाना क्षेत्र के घने जंगल से कल 10 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया था। जानकारी के अनुसार, बच्ची ने परिवार को बताया था कि वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी, तो परिवार वालों ने उसकी तलाश की, जिसके बाद जंगल में खून से लथपथ उसका शव मिला था।

परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल जाते समय नाबालिग का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। इस जघन्य घटना से आक्रोशित लोगों ने बालिगांव चौक पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की। विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों का आवागमन बाधित रहा।

सूचना मिलने पर चांदबली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा। अपहरण और दुष्कर्म सहित सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।