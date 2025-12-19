Language
    Odisha News: बौध में दहीबड़ा खाने से 70 से अधिक लोग बीमार, बच्चों-बुजुर्गों की बिगड़ी हालत

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:17 AM (IST)

    ओडिशा के बौध जिले के मनमुण्डा थाना क्षेत्र के गबाजोर गांव में दहीबड़ा खाने के बाद बच्चों समेत 70 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। गुरुवार शाम गांव के साप्ताह ...और पढ़ें

    लोगों का चल रहा इलाज। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के बौध जिले के मनमुण्डा थाना क्षेत्र के गबाजोर गांव में दहीबड़ा खाने के बाद बच्चों समेत 70 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए।

    गुरुवार शाम गांव के साप्ताहिक बाजार में एक स्थानीय विक्रेता से दहीबड़ा खरीदकर खाने के कुछ ही समय बाद लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी।

    बताया गया कि दहीबड़ा खाने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। एक-एक कर लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजन बीमारों को लेकर पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहीं कई लोगों को घरों में ही प्राथमिक देखभाल दी गई।

    सूचना मिलने पर पालसगोड़ा अस्पताल की मेडिकल टीम गांव पहुंची और मौके पर ही मरीजों का उपचार शुरू किया। बीमारों की संख्या अधिक होने पर मनमुण्डा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अतिरिक्त टीम को भी लगाया गया।

    कुछ मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह मामला खाद्य विषाक्तता का प्रतीत हो रहा है। संदेह है कि दहीबड़ा में इस्तेमाल की गई सामग्री बासी या दूषित थी।

    दहीबड़ा के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही संबंधित विक्रेता से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने आज बताया कि फिलहाल अधिकांश मरीजों की हालत में सुधार है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गांव में स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात कर निगरानी जारी है।