Odisha: फ्लिपकार्ट से ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 43 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

फ्लिपकार्ट से ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 43 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

HighLights फ्लिपकार्ट से लगभग 43 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को फ्लिपकार्ट ने ग्राहक तक सामान पहुंचाने के लिये डिलीवरी बॉय के रूप में काम पर रखा था। पकड़े गए तीनों ठगों ने ग्राहक से पैसे तो ले लिए, लेकिन कंपनी में पैसे जमा नहीं कराए।

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा पुलिस ने फ्लिपकार्ट से लगभग 43 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सुनील प्रियरंजन पाल (25), आशीष रंजन प्रधान (24) और ब्योमकेश गिरी (31) के रूप में हुई है, जिन्हें ओडिशा के बौध से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद से वे फरार चल रहे थे । नकदी और लैटपटॉप सहित 3 फोन जब्त बौध एसपी राज प्रसाद ने कहा कि खुफिया इनपुट मिलने के बाद बौध पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके पास से 4.5 लाख रुपये नकद और एक लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें जब्त की है। डिलीवरी बॉय का करते थे काम तीनों आरोपी एक लॉजिस्टिक फायर के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी हैं, जिन्हें फ्लिपकार्ट ने ग्राहक तक सामान पहुंचाने के लिये डिलीवरी बॉय के रूप में काम पर रखा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन तीनों ने कैश ऑन डिलीवरी लेनदेन के जरिए सामान की डिलीवरी कर पैसे ठगे हैं। हालांकि, उन्होंने ग्राहक से पैसे तो ले लिए, लेकिन कंपनी में पैसे जमा नहीं कराए। उन्होंने बताया कि इसके बाद बौध जिले के बाउंसुनी , कंटामल पुलिस स्टेशनों और अनुगुल जिले के किशोरनगर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपियों को अदालत भेज दिया है और बौध पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

Edited By: Yashodhan Sharma