ओडिशा में 22 माओवादियों ने किया सरेंडर, सुरक्षा एजेंसियों के इस एक्शन से टूटा नेटवर्क
ओडिशा में मलकानगिरी पुलिस के समक्ष 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसे इस वर्ष का पहला बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ...और पढ़ें
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली, जब मलकानगिरी पुलिस के समक्ष 22 माओवादियों ने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया। इसे इस वर्ष राज्य में माओवादियों का पहला बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हाल के महीनों में माओवादियों पर बढ़ते दबाव और पिछले सप्ताह 8 करोड़ रुपये से अधिक के इनामी माओवादियों के खिलाफ जिलेभर में लगाए गए पोस्टरों का भी इस आत्मसमर्पण में अहम योगदान रहा है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वालों में एक संभागीय समिति सदस्य, छह सहायक समिति व उपसमिति सदस्य तथा 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर 5.5 लाख रुपये से लेकर 27.5 लाख रुपये तक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
गौरतलब है कि हाल ही में बौध व मलकानगिरी समेत नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त रूप से 8 करोड़ रुपये से अधिक के इनामी माओवादियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और सीमावर्ती इलाकों में लगाए थे।
इन पोस्टरों के माध्यम से न केवल इनामी राशि की जानकारी दी गई, बल्कि आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास पैकेज और सुरक्षित जीवन की अपील भी की गई थी। पुलिस का मानना है कि इससे माओवादी कैडर में भय और असमंजस की स्थिति बनी, जिसका असर अब साफ दिख रहा है।
राज्य के कालाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़ा और बौध जिलों में माओवादी प्रभाव बना हुआ है। इनमें से कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और बलांगीर जिले छत्तीसगढ़ से सटे हैं, जिन्हें माओवादियों का गढ़ माना जाता है।
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार अभियान और मनोवैज्ञानिक दबाव से संगठन कमजोर पड़ रहा है।जल्द ही पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुराना द्वारा आत्मसमर्पण से जुड़ी विस्तृत जानकारी जाने की उम्मीद है।
वहीं, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनामी पोस्टरों, लगातार अभियानों और विकास कार्यों के संयुक्त प्रभाव से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाली की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।