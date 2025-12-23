ओडिशा में 22 माओवादियों ने किया सरेंडर, सुरक्षा एजेंसियों के इस एक्शन से टूटा नेटवर्क

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली, जब मलकानगिरी पुलिस के समक्ष 22 माओवादियों ने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया। इसे इस वर्ष राज्य में माओवादियों का पहला बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हाल के महीनों में माओवादियों पर बढ़ते दबाव और पिछले सप्ताह 8 करोड़ रुपये से अधिक के इनामी माओवादियों के खिलाफ जिलेभर में लगाए गए पोस्टरों का भी इस आत्मसमर्पण में अहम योगदान रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वालों में एक संभागीय समिति सदस्य, छह सहायक समिति व उपसमिति सदस्य तथा 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर 5.5 लाख रुपये से लेकर 27.5 लाख रुपये तक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

गौरतलब है कि हाल ही में बौध व मलकानगिरी समेत नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त रूप से 8 करोड़ रुपये से अधिक के इनामी माओवादियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और सीमावर्ती इलाकों में लगाए थे।

इन पोस्टरों के माध्यम से न केवल इनामी राशि की जानकारी दी गई, बल्कि आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास पैकेज और सुरक्षित जीवन की अपील भी की गई थी। पुलिस का मानना है कि इससे माओवादी कैडर में भय और असमंजस की स्थिति बनी, जिसका असर अब साफ दिख रहा है।

राज्य के कालाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़ा और बौध जिलों में माओवादी प्रभाव बना हुआ है। इनमें से कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और बलांगीर जिले छत्तीसगढ़ से सटे हैं, जिन्हें माओवादियों का गढ़ माना जाता है।