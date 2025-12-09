OMG: चिलिका झील में मछली पकड़ने के लिए फेंका था जाल, फंस गया 12 फुट का अजगर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के चिलिका झील में सोमवार को लगभग 12 फुट लंबा अजगर मछली पकड़ने के दौरान एक जाल में फंस गया, जिसे बाद में सुरक्षित रूप से बचा लिया गया।

यह घटना बलुगांव के पास स्थित लम्बोधरपुर गांव के निकट हुई, जहां स्थानीय मछुआरों ने सुबह-सुबह अपने जाल में इस विशाल सांप को फंसा हुआ देखा।

मछुआरों के मुताबिक, अजगर का वजन लगभग 40–50 किलोग्राम होगा। अचानक इस विशालकाय सांप को देखकर वे घबरा गए और तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। टीम के पहुंचने तक अजगर जाल में ही फंसा रहा।

चिलिका वन्यजीव प्रभाग द्वारा बचाव अभियान

सूचना मिलते ही चिलिका वन्यजीव प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक बचाव अभियान चलाया। टीम का नेतृत्व कर रहीं वन्यजीव रेंजर रश्मिता जेना ने पुष्टि की कि अजगर को जाल से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बचाव के बाद सांप की स्थिति स्थिर पाई गई।