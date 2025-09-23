ओड़िया में नेमप्लेट न लगाने पर कार्रवाई तेज, 100 व्यवसायिक प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
ओडिशा सरकार ने ओड़िया भाषा में नामपट्टिका न लगाने वाले 100 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। श्रम मंत्री गणेश रामसिंह खुंटिया ने बताया कि 2852 प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में 1606 में ओड़िया में नामपट्टिका नहीं पाई गई जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खुर्दा में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। सरकार ने नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओड़िया भाषा में नामपट्टिका (नेम प्लेट) प्रदर्शित नहीं करने पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
श्रम मंत्री गणेश रामसिंह खुंटिया ने विधानसभा में जानकारी दी कि अब तक 100 व्यवसायिक प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2852 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 1606 प्रतिष्ठान ऐसे पाए गए, जहां ओड़िया में नामपट्टिका नहीं लगाई गई थी। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
खुर्दा में सर्वाधिक मुकदमे
विधायक प्रसन्न आचार्य के सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि खुर्दा जिले में सबसे ज्यादा 38 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं झारसुगुड़ा के 237 और खुर्दा के 201 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।
सरकार का कड़ा संदेश
मंत्री ने साफ किया कि ओड़िया भाषा में नामपट्टिका प्रदर्शित करना सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। साफ है कि सरकार अब इस मामले को लेकर गंभीर है और आने वाले दिनों में नियम तोड़ने वालों पर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
