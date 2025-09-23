ओड़िया में नेमप्लेट न लगाने पर कार्रवाई तेज, 100 व्यवसायिक प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओड़िया भाषा में नामपट्टिका (नेम प्लेट) प्रदर्शित नहीं करने पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

श्रम मंत्री गणेश रामसिंह खुंटिया ने विधानसभा में जानकारी दी कि अब तक 100 व्यवसायिक प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2852 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 1606 प्रतिष्ठान ऐसे पाए गए, जहां ओड़िया में नामपट्टिका नहीं लगाई गई थी। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।