स्कूटी की डिक्की तोड़ लूटे 10 लाख, चार अंतरराज्यीय लुटेरे गिरफ्तार; 8 लाख बरामद
कटक जिले के टांगी थाना क्षेत्र में रवि नारायण त्रिपाठी से 10 लाख रुपये की लूट हुई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार अंतरराज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनसे 8 लाख रुपये बरामद किए। त्रिपाठी बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे थे, तभी लुटेरों ने उनकी स्कूटी की डिक्की तोड़कर लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ा।
संवाद सहयोगी, कटक। कटक जिला टांगी थाना अंतर्गत कोरकोर गांव में पिछले 29 अक्टूबर को रवि नारायण त्रिपाठी की स्कूटी गाड़ी की डिक्की को तोड़कर उसमें से 10 लाख रुपये लूट लिया गया था । उस घटना में पुलिस चार अंतर राज्य लुटेरा को गिरफ्तार किया है और उनके पास 8 लाख रुपये भी जब्त की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, टांगी थाना अंतर्गत टांगी ड्रीम्स के पास मौजूद एसबीआई बैंक शाखा से एक जमीन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये उठाकर त्रिपाठी घर को आ रहे थे । वह रास्ते में उनके एक दोस्त से मिले और फिर उनके के साथ बातचीत करते हुए घर को आ रहे थे।
लेकिन उसी बीच 4 लुटेरे दो मोटरसाइकिल में आकर त्रिपाठी की स्कूटी की डिक्की को तोड़कर उसके अंदर से रुपये लूट लिया था और मौके पर से फरार हो गए थे । जिसको लेकर त्रिपाठी की ओर से टांगी थाना में शिकायत की गई थी ।
सीसीटीवी फुटेज से जांच
चौद्वार एसडीपीओ उमाकांत नायक और टांगी थाना के इंस्पेक्टर विकास सेठी इलाके में लगने वाली विभिन्न सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए घटने की जांच पड़ताल शुरू किया था और उसमें जाजपुर जिला मुंडमाल पात्र साही के राजेश दास (23) शामिल होने की बात का पता चला । उसको गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद उसने और तीन लोगों की शामिल होने के बारे में बताया ।
जिसके बाद पात्र साही के मनोज दास (25), भद्रक शासन गांव का अशोक दास (28), मुस्तफापुर का देवेंद्र दास(19) को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया । इसकी जानकारी एक पत्रकार सम्मेलन के द्वारा पुलिस ने गण माध्यम को दिया है ।
8 लाख रुपये बरामद
पुलिस आरोपियों के पास 8 लाख रुपये और चोरी में इस्तेमाल होने वाली दो मोटरसाइकिल को जब्त किया है । इन आरोपियों के नाम पर पहले से ही भद्रक, केंदुझर , जाजपुर और मयूरभंज जिला में कई अपराधीक मामला पहले से दर्ज है ।
यह बात जांच पड़ताल से पता चला है । इस पत्रकार सम्मेलन में एसडीपीओ उमाकांत नायक, टांगी थाना आईआईसी विकास सेठी के साथ-साथ अतिरिक्त एसपी प्रदीप साहू भी मौजूद थे ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।