सऊदी अरब में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए ओडिशा सरकार ने उठाया कदम, भारतीय राजदूत को पत्र लिख कही यह बातें

Odisha News ओडिशा सरकार ने सऊदी अरब में फंसे ओडिया मजदूरों को बचाने के लिए कदम उठाया है। ओडिशा के मुख्य सचिव ने इस संबंध में सऊदी अरब में भारतीय राजदूत को पत्र लिखा है। दरअसल वहां फंसे श्रमिकों के वीजा को उनकी कंपनी के मालिकों के द्वारा नवीनीकृत नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वीजा नहीं होने के कारण 33 कर्मचारी सऊदी अरब में फंस गए हैं।

सऊदी अरब में फंसे ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रवासी मजदूर

