Rinku Singh: क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी, पांच करोड़ की मांगी रंगदारी

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: टी-20 क्रिकेट में अपने बल्ले से लगातार धमाल मचाने वाले उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। रिंकू सिंह इन दिनों कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में उत्तर प्रदेश की रणजी ट्राफी के शिविर में भाग ले रहे हैं। रिंकू को धमकी देने के प्रकरण में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

इंडियन क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है और उनसे डी कंपनी ने पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि धमकी किसी और ने नहीं बल्कि ‘डी कंपनी’ यानी मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम गैंग ने दी है। फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच रिंकू की प्रमोशनल टीम को तीन धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे।

तीन बार मिली है धमकी

रिंकू सिंह को इस वर्ष तीन बार धमकी मिल चुकी है। उनकी प्रमोशनल टीम को तीन बार धमकी भरे मैसेज आ चुके हैं। दाऊद गैंग से मिली धमकी में रिंकू सिंह से पांच करोड़ रुपये मांगे गए हैं। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने धमकी की बात को कबूला है। रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू सिंह से फिरौती मांगने वाले दोनों लोगों को वेस्टइंडीज से पकड़ा गया है, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद दिलशाद और दूसरे का नाम मोहम्मद नवीद बताया जा रहा है। इंटरपोल ने इससे पहले जीशान सिद्दीकी को उनके पिता और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद दस करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी देने के मामले में त्रिनिदाद और टोबैगो से आरोपी मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार करने में मदद की थी।

एशिया कप 2025 के फाइनल में रिंकू सिंह ने बनाया था विजयी रन

बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत में विजयी रन बनाया था। इस टूर्नामेंट में रिंकू सिंह टीम इंडिया का हिस्सा तो थे, लेकिन फाइनल में उनको महज एक ही गेंद खेलने का मौका मिला था। एशिया कप 2025 में रिंकू सिंह को सात में से सिर्फ फाइनल में ही प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। फाइनल में रिंकू ने टीम इंडिया के लिए विनिंग चौका लगाया था।