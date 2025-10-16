पंजाब हरियाणा HC का बड़ा आदेश, फिरोजपुर में पटाखों की अवैध बिक्री रोके सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिरोजपुर सिटी और कंटोनमेंट क्षेत्रों में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री हो रही है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में मांगपत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को इस मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। फिरोजपुर निवासी रोहित भगत ने याचिका में बताया कि शहर में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के लोग पटाखों की अवैध बिक्री कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा इस अनधिकृत व्यापार को रोकने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिससे त्योहारी सीजन में अप्रिय घटनाओं की आशंका बढ़ रही है।