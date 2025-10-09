Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए चलेगी नई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से मुसाफिरों की राह होगी आसान

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:43 AM (IST)

    दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। यह ट्रेन दिल्ली से बिहार आने-जाने वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। त्योहारों के समय में होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह पहल की है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। ट्रेन की समय सारणी जल्द ही जारी की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए चलेगी नई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से मुसाफिरों की राह होगी आसान

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभी 03255/03256 नंबर की एक विशेष ट्रेन पटना के लिए चलाई जा रही है। दिल्ली में बिहार के रहने वालों की संख्या को देखते हुए इस ट्रेन की आवश्यकता थी। ऐसे में आनंद विहार से पटना जाने वालों और इस रूट से गुजरने वाले स्टेशनों के मुसाफिरों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसे नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पटना आने जाने वाले यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा। दिसंबर से नई ट्रेन का परिचालन शुरू होगा।

    पटना-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (13251/13252) सप्ताह में दो दिन चलेगी। पटना से यह सात दिसंबर से प्रत्येक रविवार और बृहस्पतिवार को रात 10 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 6.35 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

    आनंद विहार टर्मिनल से यह आठ दिसंबर से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को रात 11.30 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम साढ़े छह बजे पटना पहुंचेगी।

    रास्ते में इसका ठहराव दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर होगा। इस ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान व सामान्य कोच लगेंगे।

    यह भी पढ़ें- दीपावली और छठ पूजा पर घर जाना है तो ना हों परेशान, पटना से नई दिल्ली के बीच दौड़ेंगी चार स्पेशल ट्रेन