आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए चलेगी नई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से मुसाफिरों की राह होगी आसान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभी 03255/03256 नंबर की एक विशेष ट्रेन पटना के लिए चलाई जा रही है। दिल्ली में बिहार के रहने वालों की संख्या को देखते हुए इस ट्रेन की आवश्यकता थी। ऐसे में आनंद विहार से पटना जाने वालों और इस रूट से गुजरने वाले स्टेशनों के मुसाफिरों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है।

इसे नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पटना आने जाने वाले यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा। दिसंबर से नई ट्रेन का परिचालन शुरू होगा।

पटना-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (13251/13252) सप्ताह में दो दिन चलेगी। पटना से यह सात दिसंबर से प्रत्येक रविवार और बृहस्पतिवार को रात 10 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 6.35 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

आनंद विहार टर्मिनल से यह आठ दिसंबर से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को रात 11.30 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम साढ़े छह बजे पटना पहुंचेगी।

रास्ते में इसका ठहराव दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर होगा। इस ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान व सामान्य कोच लगेंगे।

