Mata Vaishno Devi: गुलाबी ठंड के बीच हल्के गर्म कपड़े पहनकर यात्रा कर रहे लोग, हेलीकॉप्टर सेवा का ले रहे लाभ  

संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में जारी हल्की ठंड को लेकर श्रद्धालु हल्के गर्म कपड़े पहन लगातार भवन की ओर और रवाना हो रहे हैं। वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार जारी है जिसके चलते मां वैष्णो देवी भवन परिसर के साथ ही आधार शिविर कटड़ा में श्रद्धालुओं की चहल पहल बड़ी कम देखने को मिल रही है। वहीं वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाए बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं इनमें हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा और रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं प्रमुख हैं।

मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर पंजीकरण के साथ ही मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। शनिवार को दिनभर मौसम सुहावना बना रहा हालांकि दिनभर धूप खिली रही बावजूद इसके लगातार ठंडी हवाएं चलती रही। हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी बाधा के सुचारू रही।