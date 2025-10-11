Mata Vaishno Devi: गुलाबी ठंड के बीच हल्के गर्म कपड़े पहनकर यात्रा कर रहे लोग, हेलीकॉप्टर सेवा का ले रहे लाभ  

Language
    By Rakesh Sharma Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुलाबी ठंड के मौसम में श्रद्धालु हल्के गर्म कपड़े पहनकर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा को आसान बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिसका यात्री लाभ उठा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

     मां वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार दर्शनी डियोड़ी से भवन की ओर रवाना होते श्रद्धालु

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में जारी हल्की ठंड को लेकर श्रद्धालु हल्के गर्म कपड़े पहन लगातार भवन की ओर और रवाना हो रहे हैं। वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार जारी है जिसके चलते मां वैष्णो देवी भवन परिसर के साथ ही आधार शिविर कटड़ा में श्रद्धालुओं की चहल पहल बड़ी कम देखने को मिल रही है। वहीं वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाए बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं इनमें हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा और रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं प्रमुख हैं।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर पंजीकरण के साथ ही मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। शनिवार को दिनभर मौसम सुहावना बना रहा हालांकि दिनभर धूप खिली रही बावजूद इसके लगातार ठंडी हवाएं चलती रही। हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी बाधा के सुचारू रही।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालु अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण में पवित्र व प्राचीन गर्भ जून गुफा के दर्शन कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं तो वही मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं। दीपावली के साथ अन्य त्योहारों को लेकर वर्तमान में मां वैष्णो की यात्रा में कमी लगातार जारी है वहीं नगर के व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि दीपावली पर्व के बाद एक बार फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहे है। बीते 10 अक्टूबर को 7100 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी तो वहीं 11 अक्टूबर यानी कि शनिवार शाम 4:00 बजे तक करीब 7300 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।