Jharkhand Crime: युवक को बांधकर पीटा, फिर उसके सामने ही पत्नी एवं बहन के साथ की छेड़खानी, नाबालिग सहित पांच गिरफ्तार
झारखंड में एक युवक को बांधकर पीटने और उसकी पत्नी व बहन के साथ छेड़खानी करने के आरोप में एक नाबालिग समेत पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र, हंटरगंज (चतरा)। थाना क्षेत्र के सतघरवा गांव में दीपावली की रात नाच देखकर अपने परिवार के साथ घर लौट रहा युवक को बदमाशों ने बांधकर पीटा। फिर उसके सामने ही उसकी पत्नी और बहन के साथ पांच युवकों ने मिलकर छेड़छाड़ की।
युवक घटना की जानकारी देने मंगलवार को थाना आ रहा था। उसे बीच रास्ते में रोककर आरोपियों ने धमकी दी और वापस लौट जाने को कहा। लेकिन किसी तरह युवक बुधवार को थाना पहुंचा और थानेदार प्रभात कुमार को आपबीती बताई।
थाना प्रभारी कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजे जाने वालों में अजय यादव का पुत्र अरविंद कुमार (19) एवं प्रभु यादव का पुत्र संतोष कुमार (19) के अलावा तीन नाबालिग है।
सभी को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं तीन नाबालिग को हजारीबाग बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पीड़ित युवक ने आगे बताया की अंधेरे का लाभ उठाकर उनलोगों की चंगुल से हमलोग किसी तरह से भागने में सफल हुए।
दूसरे दिन मंगलवार को जब हमलोग थाना जा रहे थे तो आरोपियों ने बीच रास्ते में रोक कर तथा डरा धमका कर वापस घर भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचे। पीड़ितों को पकड़कर थाना लाया और पांचों आरोपियों को जेल तथा सुधार गृह भेज दिया। सभी आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
