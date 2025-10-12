Language
    दिल्ली के जैन मंदिर से 30 लाख का कलश चोरी, दूसरी बड़ी वारदात से भड़के लोग

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:19 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में एक जैन मंदिर से 30 लाख रुपये का कलश चोरी हो गया। करवाचौथ के दिन हुई इस घटना में चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष नीरज जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जैन समाज के लोगों ने चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ज्योति नगर स्थित जैन मंदिर का शिखर का कलश चोरी होने पर प्रदर्शन करते जैन समाज के लोग। सौ. मंदिर

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लालकिले के पास जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान से एक करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के कलश चोरी की वारदात को लोग अभी भूल नहीं पाए। इस बीच ज्योति नगर स्थित जैन मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ा 30 लाख रुपये का कलश पर चोर ने हाथ साफ कर लिया।

    वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब लोग करवाचौथ में व्यस्त थे। कलश चोरी करने वाला चोर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष नीरज जैन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस फुटेज खंगाल कर चोर का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    समिति के अध्यक्ष नीरज जैन ने बताया कि मंदिर 25 वर्ष पुराना है। करीब 17 वर्ष पहले मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ा हुआ 30 कीलो का कलश लगाया गया था। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 30 लाख रुपये है। शुक्रवार शाम को मंदिर बंद किया गया था। शनिवार सुबह मंदिर खोला तो शिखर पर कलश नहीं था। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो पता चला रात 11:45 बजे मंदिर के बाहर एक व्यक्ति आया।

    तीन मिनट तक वह मंदिर के बाहर बैठा रहा। उसके बाद बिजली के तारों के जरिये वह मंदिर की छत पर चढ़ गया। छत से शिखर पर पहुंचा और वहां से कलश चोरी करके ले गया। इस मामले में जिला पुलिस का कहना है चोर की पहचान के लिए मंदिर व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    आरोप पुलिस ने कहा- थाने आकर दर्ज करवाओ केस

    समिति के अध्यक्ष ने बताया कि चोरी का पता चलते ही उन्होंने 112 नंबर पर काल करके चोरी की सूचना दी। अारोप इसके बाद उन्हें ज्योति नगर थाने से फोन आया कि चोरी का केस दर्ज करवाना है तो थाने आना पड़ेगा। मंदिर के शिखर से कलश चोरी होने की सूचना जब जैन समाज के लोगों तक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पहुंची तो वह मंदिर पर जुटने शुरू हो गए। जोन के डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल भी मौके पर पहुंचे।

    प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। आधे घंटे तक लोनी रोड के एक मार्ग पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने यातायात को दूसरे मार्ग पर डायवर्ट किया। प्रदर्शन करने वालों ने आरोप लगाए कि धार्मिक स्थल में लाखों रुपये की चोरी हो गई और पुलिस थाने में बैठी है। क्राइम टीक साक्ष्य जमा करने नहीं आई। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।