कुल्लू दशहरा में तहसीलदार से अभद्रता पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कॉलर से पकड़ने और धक्का देने वालों सहित 7 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव को भीड़ में घसीटने और पीटने के मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी सात लोगों से पुलिस ने गहनता से पूछताछ की।



इस मामले में अब अन्य देवलुओं से भी पूछताछ की जाएगी। सोमवार को पुलिस ने चार लोगों से पूछताछ की है। इस मामले में जो फोन छीन रहा, जिसने कालर से पकड़ा, जो धक्के मार रहा सहित अन्य लोग शामिल है।

वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। हालांकि कुछ युवाओं को इसमें गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है। अब पुलिस मामले में अन्य देवलुओं को भी पूछताछ के लिए थाने तलब कर सकती है। अभी तक सात लोगों के नाम पुलिस में सामने आए हैं।

दो अक्टूबर को हुआ था विवाद सनद रहे कि दो अक्टूबर को तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव और देवता भृगु ऋषि के देवलुओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि तहसीलदार देवता के अस्थायी शिविर में जूते के साथ चले गए थे, जिस कारण देवता ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद देवता के देवलु हारियानों ने तहसीलदार हरि सिंह को सरेआम घसीटकर देवता भृगु ऋषि के पास लाया गया और माफी मंगवाई गई।