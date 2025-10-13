कुल्लू दशहरा में तहसीलदार से अभद्रता पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कॉलर से पकड़ने और धक्का देने वालों सहित 7 गिरफ्तार
कुल्लू दशहरा उत्सव में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और अन्य देवलुओं से भी पूछताछ की जाएगी। यह घटना 2 अक्टूबर को हुई थी जब तहसीलदार और देवता भृगु ऋषि के देवलुओं के बीच झड़प हो गई थी।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव को भीड़ में घसीटने और पीटने के मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी सात लोगों से पुलिस ने गहनता से पूछताछ की।
इस मामले में अब अन्य देवलुओं से भी पूछताछ की जाएगी। सोमवार को पुलिस ने चार लोगों से पूछताछ की है। इस मामले में जो फोन छीन रहा, जिसने कालर से पकड़ा, जो धक्के मार रहा सहित अन्य लोग शामिल है।
वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान
वीडियो फुटेज के आधार पर एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। हालांकि कुछ युवाओं को इसमें गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है। अब पुलिस मामले में अन्य देवलुओं को भी पूछताछ के लिए थाने तलब कर सकती है। अभी तक सात लोगों के नाम पुलिस में सामने आए हैं।
दो अक्टूबर को हुआ था विवाद
सनद रहे कि दो अक्टूबर को तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव और देवता भृगु ऋषि के देवलुओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि तहसीलदार देवता के अस्थायी शिविर में जूते के साथ चले गए थे, जिस कारण देवता ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद देवता के देवलु हारियानों ने तहसीलदार हरि सिंह को सरेआम घसीटकर देवता भृगु ऋषि के पास लाया गया और माफी मंगवाई गई।
अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद दूसरे दिन करवाई थी एफआईआर
तहसीलदार के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था, इसके दूसरे दिन तहसीलदार हरि सिंह यादव ने पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज करवाया। दशहरा उत्सव समाप्त होने तक मामले में जांच की अब जाकर सात लोगों की गिरफ्तारी की गई।
यह भी पढ़ें: Himachal News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 30 दिन में 5 लाख मुआवजा देने का आदेश
तहसीलदार के स्वजन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की
इस मामले में तहसीलदार के स्वजनों ने भी पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू डा. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।