हरियाणा में जेल में बंद गैंगस्टर का ग्लैमरस लुक होगा खत्म, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकेंगे, आम कैदियों की तरह रहेंगे

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों का महिमा मंडन अब नहीं होगा। हरियाणा कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने साफ कहा है कि राज्य की जेलों में गैंगस्टरों को आम कैदियों की तरह ही रहना होगा। जेल में बंद अपराधियों को किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा या छूट नहीं दी जाएगी।

डीजी आलोक कुमार राय ने बताया कि जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों और गैंगस्टरों को जेल नियमों के तहत सफाई और रखरखाव के कार्यों में लगाया जाएगा ताकि वे अन्य कैदियों की तरह मेहनत करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों के ग्लैमरस लुक, ब्रांडेड कपड़े और आरामदेह जीवनशैली युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए अब ऐसे किसी भी प्रकार के महिमा मंडन या विशेष व्यवहार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।

डीजी ने बताया कि हरियाणा प्रिजन रूल्स 2022 के तहत जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी गैंगस्टरों के बाल कटे हों, उचित शेव हो और उन्हें केवल जेल की निर्धारित वर्दी एवं चप्पल-जूते ही दिए जाएं। किसी को भी ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि गैंगस्टर जेल के अंदर से बाहर किसी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम न दे सकें। इसके लिए सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी अपराधी अन्य कैदियों पर अपना प्रभाव या दबदबा न बना सके।