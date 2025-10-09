Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में जेल में बंद गैंगस्टर का ग्लैमरस लुक होगा खत्म, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकेंगे, आम कैदियों की तरह रहेंगे

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    हरियाणा सरकार गैंगस्टर संस्कृति को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जेलों में अपराधियों को अब कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार जेलों में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने की योजना बना रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जेल की निर्धारित वर्दी एवं चप्पल-जूते ही दिए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों का महिमा मंडन अब नहीं होगा। हरियाणा कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने साफ कहा है कि राज्य की जेलों में गैंगस्टरों को आम कैदियों की तरह ही रहना होगा। जेल में बंद अपराधियों को किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा या छूट नहीं दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजी आलोक कुमार राय ने बताया कि जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों और गैंगस्टरों को जेल नियमों के तहत सफाई और रखरखाव के कार्यों में लगाया जाएगा ताकि वे अन्य कैदियों की तरह मेहनत करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों के ग्लैमरस लुक, ब्रांडेड कपड़े और आरामदेह जीवनशैली युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए अब ऐसे किसी भी प्रकार के महिमा मंडन या विशेष व्यवहार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।

    डीजी ने बताया कि हरियाणा प्रिजन रूल्स 2022 के तहत जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी गैंगस्टरों के बाल कटे हों, उचित शेव हो और उन्हें केवल जेल की निर्धारित वर्दी एवं चप्पल-जूते ही दिए जाएं। किसी को भी ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

    उन्होंने कहा कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि गैंगस्टर जेल के अंदर से बाहर किसी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम न दे सकें। इसके लिए सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी अपराधी अन्य कैदियों पर अपना प्रभाव या दबदबा न बना सके।

    डीजी राय ने यह भी बताया कि जेल मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही राज्य की सभी जेलों का निरीक्षण करेंगे ताकि इन दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही जनता के सामने गैंगस्टरों के जेल जीवन की असल तस्वीर रखी जाएगी, ताकि युवाओं को गैंगस्टर कल्चर के झूठे आकर्षण से बाहर लाया जा सके।