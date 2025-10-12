Language
    बुलंदशहर में व्यापारी से लूट की सूचना पर दौड़ी पुलिस, मौके पर पहुंचकर देखा तो पकड़ लिया सिर

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:59 PM (IST)

    बुलंदशहर में एक व्यापारी द्वारा लूट की झूठी सूचना देने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि लूट की कहानी झूठी थी। पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। व्यापारी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शनिवार की देरशाम एक व्यापारी ने जहांगीराबाद पुलिस को उसके साथ कार सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित करने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस ने सड़कों पर उतर सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी देहात ने मौके पर पहुंच व्यापारी से बात की। जांच में मामला फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली।

    अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार की देरशाम ओमकार पुत्र कुंदन सिंह निवासी गांव कुटी काजीपुरा थाना कोतवाली देहात ने पुलिस कंट्रोल रुम एवं जहांगीराबाद पुलिस को सूचना दी कि बिरौली गांव में कार सवार बदमाशों द्वारा उसके टैंपो की डिग्गी से 31 हजार लूट लिए हैं।

    पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

    लूट की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने तत्काल सभी थाना प्रभारियों को सड़क पर उतर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। एसपी देहात ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित व्यापारी बात कर मामले की जांच की।

    पीड़ित के बार-बार ब्यान बदलने, सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस का अवलोकन एवं सख्ती से पूछताछ करने पर लूट का उक्त मामला फर्जी पाया, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। एसपी देहात ने बताया कि व्यापारी ने कर्ज के चलते झूठी लूट की सूचना देने का अपराध स्वीकार किया है, आरोपित के खिलाफ फर्जी लूट की सूचना के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।