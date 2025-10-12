बुलंदशहर में व्यापारी से लूट की सूचना पर दौड़ी पुलिस, मौके पर पहुंचकर देखा तो पकड़ लिया सिर

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शनिवार की देरशाम एक व्यापारी ने जहांगीराबाद पुलिस को उसके साथ कार सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित करने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस ने सड़कों पर उतर सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी देहात ने मौके पर पहुंच व्यापारी से बात की। जांच में मामला फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार की देरशाम ओमकार पुत्र कुंदन सिंह निवासी गांव कुटी काजीपुरा थाना कोतवाली देहात ने पुलिस कंट्रोल रुम एवं जहांगीराबाद पुलिस को सूचना दी कि बिरौली गांव में कार सवार बदमाशों द्वारा उसके टैंपो की डिग्गी से 31 हजार लूट लिए हैं।

पुलिस महकमे में मचा हड़कंप लूट की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने तत्काल सभी थाना प्रभारियों को सड़क पर उतर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। एसपी देहात ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित व्यापारी बात कर मामले की जांच की।