अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में इस तारीख से लें बाघ की दहाड़ और हाथियों की चिंघाड़ का आनंद, जिप्सी सफारी शुरू करने की तैयारी 

जागरण संवाददाता, बिजनौर। वन विभाग ने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को जिप्सी सफारी कराने की तैयारी शुरू कर दी है। एक नवंबर से अमानगढ़ में जिप्सी सफारी का आगाज हो सकता है। फिर से देश दुनिया के लोग अमानगढ़ में प्रकृति की अदभुत सुंदरता का नजारा देखने के लिए आएंगे। बाघ की दहाड़ और हाथियों की चिंघाड़ उन्हें आकर्षित करेगी। अमानगढ़ में वन्यजीवों का ध्यान रखते हुए रूट में किसी तरह का परिवर्तन इस बार भी नहीं किया जाएगा।

टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की भरमार

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की भरमार है। यहां रायल बंगाल टाइगर, हाथी, भालू, गुलदार, लकड़बग्घे, हिरनों और चीतल के झुंड भरे पड़े हैं। अमानगढ़ अब तक पर्यटकों की नजरों से दूर था। वर्ष 2022 में अमानगढ़ में पर्यटन का आगाज करते हुए जंगल सफारी शुरू कराई गई थी। पिछले सीजन में भी साढ़े तीन हजार से अधिक पर्यटकों ने अमानगढ़ की सैर की थी।

इस वर्ष एक नवंबर से पर्यटन शुरू कराने का प्रस्ताव आमतौर पर फारेस्ट रेंज में 15 नवंबर से पर्यटन का आगाज होता है लेकिन इस वर्ष एक नवंबर को पर्यटन शुरू कराने के लिए शासन ने प्रस्ताव मांगा था। वन विभाग ने अपनी तैयारियों का ब्योरा शासन को भेज दिया था जिस पर अब तक कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। माना जा रहा है कि इस वर्ष एक नवंबर से ही अमानगढ़ में जिप्सी सफारी का आगाज हो जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई हैं।

एसडीओ वन विभाग अंशुमान मित्तल कहते हैं कि अमानगढ़ में पर्यटन की तैयारी शुरू कर दी गई है। रास्ते के दोनों ओर वन्यजीवों को दिखाने व सुरक्षा के लिए व्यू लाइन बनाई जा रही है। एक नवंबर से जिप्सी सफारी शुरू होने की संभावना है।