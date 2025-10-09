चलते-चलते गिरे, फिर नहीं उठे: तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात एएसआई की मौत, हार्ट अटैक से मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई की मौत हो गई। मृतक का नाम राजेश है। वह कोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात थे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राह चलते हार्ट अटैक से होने वाली मौतों ने इन दिनों हर शख्स की चिंता बढ़ा दी है। किसी भी आयु में हो रहीं इन असामयिक मौतों ने स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक पुलिसकर्मी की ऐसे ही अचानक मृत्यु हो गई। सीसीटीवी में कैद इस घटना ने सबको बेचैन कर रखा है। चलते-चलते अचानक ही फर्श पर गिरकर तड़पते एएसआई का यह वीडियो सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया है।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई की मौत हो गई। मृतक का नाम राजेश है। वह कोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात थे। pic.twitter.com/psbfT90Qn0

घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल, एएसआई राजेश रोज की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे। जैसे ही वह अपने साथियों से मिलकर सीढ़ियों की ओर बढ़े अचानक ही फर्श पर गिर पड़े। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डाॅक्टरों के मुताबिक, मौत की वजह हार्ट अटैक आना है।