    चलते-चलते गिरे, फिर नहीं उठे: तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात एएसआई की मौत, हार्ट अटैक से मचा हड़कंप

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई की हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। वह चलते-चलते अचानक गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राह चलते हार्ट अटैक से होने वाली मौतों ने इन दिनों हर शख्स की चिंता बढ़ा दी है। किसी भी आयु में हो रहीं इन असामयिक मौतों ने स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक पुलिसकर्मी की ऐसे ही अचानक मृत्यु हो गई। सीसीटीवी में कैद इस घटना ने सबको बेचैन कर रखा है। चलते-चलते अचानक ही फर्श पर गिरकर तड़पते एएसआई का यह वीडियो सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया है। 

    जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई की मौत हो गई। मृतक का नाम राजेश है। वह कोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात थे।

    घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल, एएसआई राजेश रोज की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे। जैसे ही वह अपने साथियों से मिलकर सीढ़ियों की ओर बढ़े अचानक ही फर्श पर गिर पड़े।

    इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डाॅक्टरों के मुताबिक, मौत की वजह हार्ट अटैक आना है। 

    डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 85 प्रतिशत मामलों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मौतें होती हैं। हाल के दिनों में होने वालीं ऐसी मौतें दिखाती हैं कि फिटनेस के बावजूद तनाव और स्वास्थ्य में हो रहे मामूली नकारात्मक बदलावों की अनदेखी जान का जोखिम साबित हो रही हैं। हालांकि, विशेषज्ञ इन तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जीवनशैली में बदलाव की सलाह देते हैं। जो निम्न हैं...

    जीवनशैली बदलें : रोज 30 मिनट व्यायाम, फल-सब्जियां बढ़ाएं, नमक-चीनी कम करें।

    नियंत्रित करें : ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं।

    परामर्श : यदि छाती में दर्द, सांस फूलना या थकान महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जागरूकता से इन मौतों को कम किया जा सकता है।

