    जम्मू रेल डिवीजन ने बिना टिकिट यात्रा कर रहे 22 यात्रियों को दबोचा, 23,760 रुपये जुर्माना वसूला  

    By Dinesh Mahajan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    जम्मू रेल डिवीजन ने बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए बनिहाल-कटड़ा सेक्शन में टिकट जांच अभियान चलाया। इस दौरान 22 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए और उनसे 23,760 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की गई है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जम्मू रेल डिवीजन द्वारा निरंतर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी बिना टिकट व अनियमित यात्रा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए रेल अधिकारियों ने बीते शुक्रवार को बनिहाल–कटड़ा सेक्शन में एक औचक टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया।

    इस दौरान बनिहाल से कटड़ा तक चलने वाली दोनों ओर की ट्रेनों में व्यापक जांच की गई। अभियान के दौरान 22 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे कुल 23,760 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

    जम्मू रेल डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कामर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा कि, डिवीजन में ऐसे टिकट चेकिंग अभियान समय-समय पर जारी रहेंगे, ताकि बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे सदैव वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। रेलवे अपने सभी यात्रियों का सम्मान करती है और उनकी सुखद यात्रा की कामना करती है। इस अभियान में अध्यक्षता टिकट निरीक्षक अब्दुल रशीद तथा अन्य टिकट चेकिंग स्टाफ शामिल रहे।