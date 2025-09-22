'सम्मान के साथ...', जुबीन के परिवार ने जताई इच्छा तो सीएम सरमा ने लिया ये फैसला
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को गुवाहाटी के पास कमरकुची एनसी गांव में किया जाएगा। उनके परिवार की इच्छा और पिता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है जिस पर मुख्यमंत्री सरमा ने सहमति जताई है। राज्य सरकार ने पहले तीन दिन का शोक घोषित किया था जिसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग के परिवार की इच्छा के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार 23 सितंबर को गुवाहाटी के पास किया जाएगा। परिवार गुवाहाटी के पास अंतिम संस्कार इसलिए चाहता है कि ताकि उनके 80 वर्षीय पिता इसमें शामिल हो सकें। इस पर सीएम सरमा ने सहमति जताई है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अंतिम संस्कार कमरकुची एनसी गांव में होगा।
सीएम सरमा ने क्या बताया?
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 22 सितंबर तक तीन दिन का शोक घोषित किया था, लेकिन इसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंगापुर सरकार ने जुबीन का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी मृत्यु डूबने से हुई।
जुबीन का सिंगापुर में हुआ था निधन
जुबीन का शुक्रवार को सिंगापुर में बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में तैरते समय निधन हो गया था। शव शनिवार को सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा। पार्थिव शरीर को रविवार को गुवाहाटी में उनके काहिलीपाड़ा स्थित आवास ले जाया गया। गुवाहाटी में जुबीन को श्रद्धांजलि देने लोग उमड़ पड़े। इस बीच डेयरी ब्रांड अमूल ने जुबीन को विशेष डूडल के साथ श्रद्धांजलि दी।
