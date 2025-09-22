'सम्मान के साथ...', जुबीन के परिवार ने जताई इच्छा तो सीएम सरमा ने लिया ये फैसला

प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को गुवाहाटी के पास कमरकुची एनसी गांव में किया जाएगा। उनके परिवार की इच्छा और पिता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है जिस पर मुख्यमंत्री सरमा ने सहमति जताई है। राज्य सरकार ने पहले तीन दिन का शोक घोषित किया था जिसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।

परिवार गुवाहाटी के पास अंतिम संस्कार इसलिए चाहता है कि ताकि उनके 80 वर्षीय पिता इसमें शामिल हो सकें। इस पर सीएम सरमा ने सहमति जताई है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अंतिम संस्कार कमरकुची एनसी गांव में होगा। सीएम सरमा ने क्या बताया? मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 22 सितंबर तक तीन दिन का शोक घोषित किया था, लेकिन इसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंगापुर सरकार ने जुबीन का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी मृत्यु डूबने से हुई।