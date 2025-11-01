Language
    सिंगापुर ने जुबीन गर्ग की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट एसआईटी को भेजी, कब खुलेगा मौत का राज?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सिंगापुर सरकार ने गायक जुबीन गर्ग की मौत की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट असम सीआइडी को भेजी है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी है। जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' असम में रिलीज हुई, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी।

    विशेष जांच दल (एसआइटी) मामले की जांच कर रहा है (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि सिंगापुर सरकार ने गायक जुबीन गर्ग की मौत से संबंधित टाक्सिकोलाजी रिपोर्ट असम सीआइडी को भेज दी है। हालांकि, रिपोर्ट अभी तक गुवाहाटी नहीं पहुंची है, जहां विशेष जांच दल (एसआइटी) मामले की जांच कर रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआइटी ने जांच में काफी प्रगति की है और निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने जांच की गति और निष्पक्षता पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जुबीन गर्ग को न्याय दिलाने के लिए टीम दिन-रात काम कर रही है। 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में नौका यात्रा के दौरान जुबीन गर्ग की मृत्यु हुई थी।

    जुबीन की आखिरी फिल्म देखने उमड़ी भीड़

    लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले (आंसू अभी भी बहते हैं) शुक्रवार को असम भर में खचाखच भरे शो में रिलीज हुई।

    पहली स्क्री¨नग सुबह 4.25 बजे गुवाहाटी के एक मल्टीप्लेक्स में हुई, जहां लोग अपने पसंदीदा सितारे को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य के सभी शहरों में शो सुबह पांच बजे से पहले शुरू हो गए और फिल्म को पूरे देश में एक साथ रिलीज भी किया गया।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)