    सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का खुलेगा राज? अगले 10 दिन में अहम सुबूत देगी सिंगापुर पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    सिंगापुर पुलिस अगले 10 दिनों में गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े अहम सबूत दे सकती है। असम पुलिस ने सिंगापुर पुलिस से जांच में मदद करने का अनुरोध किया है। जांच दल सिंगापुर से लौट आया है और सीसीटीवी फुटेज व गवाहों के बयान की मांग की गई है। तीन महीने में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है।

    सिंगापुर पुलिस देगी जुबीन गर्ग मामले में सबूत। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगले 10 दिनों में प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की मौत से संबंधित महत्वपूर्ण सुबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान आदि सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) के देने की संभावना है।

    सीआइडी के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि असम पुलिस ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में अपने समकक्षों से सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि जांच को समय पर पूरा किया जा सके।

    सिंगापुर पुलिस देगी जुबीन गर्ग मामले में सबूत

    सिंगर की असामान्य मौत की जांच के लिए चार दिन पहले सिंगापुर गए मुन्ना प्रसाद गुप्ता और तिताबोर के सह-जिला एसपी तरुण गोयल गुरुवार को वापस लौटे हैं। गुप्ता एसआइटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि गोयल इस मामले की जांच के लिए गठित नौ सदस्यीय समूह के सदस्य हैं। गुप्ता ने कहा कि हमने

    असम पुलिस ने किया सिंगापुर पुलिस से अनुरोध

    सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात की और सभी कानूनी सहायता की आवश्यकता पर चर्चा की। हमने एसपीएफ के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से भी चर्चा की। हमने याट के पायलट और असम एसोसिएशन सिंगापुर के सदस्य का बयान मांगा। उन्होंने हमें 10 दिनों में बयान देने का आश्वासन दिया है। असम पुलिस टीम ने गर्ग के देखे गए होटल व अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की। हमें भी तीन महीने में चार्जशीट देनी होगी।