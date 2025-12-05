जुबीन गर्ग मौत मामले में 12 दिसंबर तक दाखिल होगी चार्जशीट, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि गायक और राज्य के सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में पुलिस 12 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की जांच सीआइडी की विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है।

इस मामले में राज्यभर में 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हुई है। सरमा ने कहा, ''एसआइटी ने मुझे बताया है कि वे करीब 3,500 दस्तावेज एकत्र कर चुके हैं। उन्होंने मामलों को अंतिम रूप देने के लिए एडवोकेट जनरल के साथ बैठक भी की है।