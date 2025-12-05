Language
    जुबीन गर्ग मौत मामले में 12 दिसंबर तक दाखिल होगी चार्जशीट, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:20 PM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 12 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल होगी। सीआईडी की विशेष जांच टीम (SIT) मा ...और पढ़ें

    12 दिसंबर तक दाखिल होगी चार्जशीट

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि गायक और राज्य के सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में पुलिस 12 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की जांच सीआइडी की विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है।

    इस मामले में राज्यभर में 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हुई है। सरमा ने कहा, ''एसआइटी ने मुझे बताया है कि वे करीब 3,500 दस्तावेज एकत्र कर चुके हैं। उन्होंने मामलों को अंतिम रूप देने के लिए एडवोकेट जनरल के साथ बैठक भी की है।

    18 दिसंबर अंतिम तारीख है, लेकिन एसआइटी 12 दिसंबर तक किसी भी दिन चार्जशीट दाखिल कर देगी।'' मशहूर गायक जुबीन की 19 सितंबर को ¨सगापुर में समुद्र में तैरते समय संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)