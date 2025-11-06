ममदानी ने बीच इंटरव्यू में खाया रजनीगंधा माउथ फ्रेशनर, ट्रोलर्स बोले- 'अब लग रहा है असली भारतीय'
जोहरानममदानी ने मंगलवार को न्यूयॉर्कमेयर चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं। वहीं, ममदानी अब एक अलग बात को लेकर चर्चा में हैं, दरअसल ममदानी का एक वीडियोवायरल हो रहा है जिसमें वह रजनीगंधा का माउथफ्रेशनर खाते हुए दिख रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जोहरान ममदानी ने मंगलवार को न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं। वहीं, ममदानी अब एक अलग बात को लेकर चर्चा में हैं, दरअसल ममदानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह रजनीगंधा का माउथ फ्रेशनर खाते हुए दिख रहे हैं।
एक इंटरव्यू के दौरान वह अपनी गाड़ी से उतरते हैं और एक कंटेंट क्रिएटर निकोलस नुवान के साथ इंटरव्यू करते हैं। इसी दौरान नुवान ममदानी से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ खाया है, तो ममदानी जवाब देते हैं, "मैंने आज खाया है।" इसके बाद वह अपनी जेब से रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स निकालते हैं और उसके दाने नुवान को देते हैं और खाते हैं।
वहीं, इस चर्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स इसको लेकर खूब आनंद ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हे भगवान, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि रजनीगंधा न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएगा।एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब लग रहा है असली भारतीय।
34 वर्षीय ममदानी ने अपने जबरदस्त अभियान के दम पर यह जीत हासिल की है। इस तरह वह दुनिया की वित्तीय राजधानी की बागडोर संभालने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। इतना ही नहीं, वह अमेरिका के सबसे बड़ शहर के पहले मुस्लिम और इस सदी के सबसे युवा मेयर भी होंगे।
अगले साल जनवरी में वह न्यूयार्क के 111वें मेयर की जिम्मेदारी संभालेंगे। जवाहरलाल नेहरू के 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण से लेकर 'धूम मचा ले' गाने तक..जोहरान ममदानी अपने विजयी भाषण में अपनी भारतीय जड़ों का जिक्र करना नहीं भूले। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर भारत या भारतीयों का उल्लेख नहीं किया।
