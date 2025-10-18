युसूफ पठान ने 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई तस्वीर, BJP बोली- ये आदिनाथ मंदिर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पूर्व क्रिकेटर युसुफ पठान की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। यह तस्वीर मालदा स्थित प्राचीन मस्जिद की है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में भी मस्जिद बनाम मंदिर का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है।

युसुफ पठान ने हाल ही में मालदा स्थित प्राचीन अदीना मस्जिद का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं। मगर, राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे आदिनाथ मंदिर बताया है। युसुफ पठान ने शेयर की पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए युसुफ पठान ने लिखा, "पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद, यह ऐतिहासिक मस्जिद इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने 14वीं शताब्दी में बनवाई थी। यह मस्जिद 1373-1375 ईसवीं में बनी थी। यह अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी।"