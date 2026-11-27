डिजिटल डेस्क, अमरावती। केंद्र सरकार द्वारा संसद की विशेष बैठक बुलाए जाने के बाद परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यदि संसद में यह विधेयक पेश किया जाता है, तो पार्टी इसका समर्थन करेगी।

बशर्ते इसमें क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश में लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करना है।

30 नवंबर से शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी कि अठारहवीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा भाग सोमवार, 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है।

सचिवालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सरकारी कामकाज की आवश्यकताओं के अधीन, चार दिनों की यह संक्षिप्त बैठक गुरुवार, 3 दिसंबर 2026 को समाप्त होने की संभावना है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की घोषणा

इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि केंद्र सरकार ने आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से 30 नवंबर को निचले सदन और राज्यसभा के सभापति से 2 दिसंबर को उच्च सदन की बैठक फिर से बुलाने का अनुरोध किया है।