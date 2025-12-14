Language
    चेन्नई: यूट्यूबर सवुक्कू शंकर जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    चेन्नई में यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धमकाने और पैसे मांगने का ...और पढ़ें

    यूट्यूबर सवुक्कू शंकर गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को चेन्नई में उनके घर से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि एक फिल्म निर्माता द्वारा दायर किए गए जबरन वसूली और मारपीट के कथित मामले में शंकर की गिरफ्तारी हुई है। उनकी टीम के पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस ने दावा किया कि शनिवार सुबह जब जांच अधिकारियों ने शंकर के घर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने 'दरवाजा खोलने से इन्कार कर दिया और कहा कि पुलिस अंदर आने से पहले उनके वकीलों से बात करे।

    इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दो पुलिस अधिकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यदि वकील उचित तरीके से जानकारी मांगेंगे तो वे वारंट दिखाने के लिए तैयार हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि उनके घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी।

    गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले शंकर ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया किया कि पुलिस उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। शिवगंगा से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सवुक्कू की गिरफ्तारी को उत्पीड़न करार दिया है, वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि द्रमुक सरकार दमन और अराजकता को बढ़ावा दे रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)