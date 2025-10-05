Karnataka: करूर भगदड़ पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए यूट्यूबर से पूछताछ, एंबुलेंस चालकों को भी भेजा समन

पीटीआई, चेन्नई। करूर भगदड़ से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने एक यूट्यूबर और विजय की चुनावी रैली में ड्यूटी पर तैनात एंबुलेंस चालकों से शनिवार को अलग अलग पूछताछ की।

इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तमिलनाडु के करूर पहुंचे और भगदड़ में मारे गए 12 अनुसूचित जाति के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की।

आयोग ने सिफारिश की कि भगदड़ के पीडि़त अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मकवाना अनुसूचित जाति के पीडि़तों के घर भी गए। मकवाना ने जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

आयोग के अनुसार, 41 मृतकों में से 15 अनुसूचित जाति समुदाय से थे। गौरतलब है कि 27 सितंबर को करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की जान गई थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यूट्यूबर मरिधास को साइबर क्राइम पुलिस ने उनके आवास से हिरासत में लिया गया और उनसे 'एक्स' पर घटना से संबंधित पोस्ट के बारे में पूछताछ की गई। बाद में उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा पेश होने के निर्देश के साथ रिहा कर दिया गया।